คุณสามารถซื้อ Cardano ซึ่งอยู่แถวหน้าของเหรียญที่ราคากำลังขึ้นของตลาด: ที่นี่

เหรียญที่ใหญ่เป็นอันดับเก้าโดยมูลค่าตลาดเพิ่มเกือบ 14% ของมูลค่าในช่วงชั่วโมงซื้อขายในเอเชียก่อนจะตกลงเล็กน้อย

ความต้องการจากผู้ค้าปลีกเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต ข้อมูลสดแสดงให้เห็นว่าจำนวนกระเป๋าเงินที่ถือโทเค็น ADA ของ Cardano เพิ่มขึ้น 186% เป็นเวลานานกว่าหนึ่งเดือน CoinDesk รายงาน

คู่มือฉบับย่อนี้มีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเครือข่ายและเหรียญของ Cardano รวมถึงสถานที่และแหล่งซื้อ Cardano หากคุณเลือกที่จะซื้อ

Cardano เป็นหนึ่งในบล็อคเชนที่ใหญ่ที่สุดในการใช้กลไกการพิสูจน์ข้อตกลงร่วมกันอย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่าอัลกอริธึมการพิสูจน์การทำงานของ Bitcoin

Cardano อ้างว่าเทคโนโลยีทั้งหมดที่พัฒนาขึ้นนั้นได้รับการตรวจสอบโดยเพื่อน ซึ่งหมายความว่าแนวคิดทั้งหมดสามารถถูกท้าทายก่อนที่จะได้รับการยอมรับ กระบวนการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าบล็อคเชนของ Cardano มีความเสถียรและทนทาน ช่วยเพิ่มโอกาสในการคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ในฐานะซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซโค้ด ฟังก์ชันการทำงานของ Cardano ทำงานบนพื้นฐานของธุรกรรมที่เป็นความลับและความโปร่งใสที่ชัดเจนทั่วทั้งเครือข่าย

ผู้ใช้ปลายทางมีอำนาจโดยไม่มีหลักฐานการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งช่วยให้เกิดความสอดคล้องทางคณิตศาสตร์ของขั้นตอนการทำธุรกรรมทั้งหมด

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใด ๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

ราคาเหรียญดิจิทัลคาดการณ์ว่า ADA จะผ่าน $2 ภายในสิ้นปี 2025 และจะซื้อขายอย่างน้อย $1.65 ในปีนั้น

ชุมชน Reddit คาดการณ์ว่า ADA สามารถขึ้นไปถึง $1.80 ได้ภายในสิ้นปีนี้ แต่จะราคาจะกลับตัวลดลงหลังจากนั้น

