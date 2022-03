Selfkey เป็นแพลตฟอร์มระบุตัวตนบนบล็อคเชน ซึ่งรวบรวมข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณการซื้อขาย มันได้เพิ่มเกือบ 11% ให้กับมูลค่าของมันในวันนี้

หากคุณต้องการทราบว่า Selfkey คืออะไร คุณควรลงทุนกับ Selfkey และสถานที่ชั้นนำในการซื้อ Selfkey คุณมาถูกที่แล้ว

เนื่องจาก KEY เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ KEY ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ KEY ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ KEY จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

Selfkey มอบแพลตฟอร์มสำหรับจัดการข้อมูลประจำตัวสำหรับบุคคล บริษัท บริษัทแลกเปลี่ยน บริษัทสตาร์ทอัพด้านฟินเทค และธนาคาร ทีมงานหลักได้ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลประจำตัวแบบกระจายศูนย์มาตั้งแต่ปี 2014 ในบริษัทต่างๆ เช่น Standard Chartered Bank, Bitmax exchange, EQIBank และ GSR

กระเป๋าเงิน Selfkey เป็นกระเป๋าเงินโอเพ่นซอร์สฟรีที่ไม่ต้องฝากเงิน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บและส่งทั้งทรัพย์สินดิจิทัลและข้อมูลประจำตัวดิจิทัลของพวกเขาได้อย่างปลอดภัย

พวกเขาสามารถสมัครผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น บัญชีธนาคารในโลกแห่งความเป็นจริง หรือการจัดตั้งบริษัท และชำระเงินด้วย KEY ในตลาด Selfkey โดยเฉพาะ

กระบวนการ KYC แบบดั้งเดิมมีราคาแพงและมักไม่ปลอดภัย เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ Selfkey ใช้ประโยชน์จากวิธีการกระจายอำนาจและเทคโนโลยีการเข้ารหัสเพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงความปลอดภัยอย่างมาก

มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิวัติกระบวนการ KYC โดยยังคงยึดมั่นในความเชื่อที่ว่าแต่ละบุคคลควรสามารถเป็นเจ้าของและควบคุมเอกลักษณ์ของตนเองได้

Selfkey อาจเป็นการลงทุนที่ทำกำไรได้ แต่โปรดใช้เวลาในการอ่านการคาดการณ์ราคาอย่างน้อยหลายๆ อย่างจากนักวิเคราะห์ชั้นนำและทำวิจัยตลาดก่อนที่จะทำสัญญา รับคำแนะนำการลงทุนทั้งหมดด้วยความระมัดระวัง

Trading Beasts นั้นแข็งแกร่งมากใน KEY พวกเขาคาดการณ์ว่า 1 คีย์จะแตะ $0.01 ภายในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ราคาสูงสุดที่คาดหวังคือ 0.012 ดอลลาร์ ปัจจุบัน 1 KEY ซื้อขายในราคา $0.007

จากข้อมูลของ Tech News Leader Selfkey สามารถสูงถึง $0.014 ในหนึ่งปี จะมีมูลค่า 0.045 ดอลลาร์ใน 5 ปีและ 0.28 ดอลลาร์ในทศวรรษ

⚠️#KEY 12h recently showed a BREAKOUT above its resisting trend line and is now on EXTREME ALERT as it is setup to more than DOUBLE IN VALUE! With this break, $KEY is positioned to go on an over 105% uphill run to reach the target at $0.0153 and can begin moving quickly!#Selfkey pic.twitter.com/iFhknu0dQu

— JAVON MARKS (@javonnnm) March 6, 2022