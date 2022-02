Bitgert เรียกตัวเองว่าเป็นองค์กรด้านวิศวกรรมการเข้ารหัสลับ ซึ่งได้พัฒนา blockchain ที่เร็วที่สุดด้วยความเร็ว 100,000 TPS (ธุรกรรมต่อวินาที) และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่แทบไม่มีเลย กระแสข่าวการลง KuCoin พุ่งแรง

คู่มือนี้มีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ Bitgert ว่าควรค่าแก่การซื้อหรือไม่ และสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ Bitgert ในตอนนี้

เนื่องจาก BRISE เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ BRISE ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ BRISE ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ Binance ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ SushiSwap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ BRISE จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

ระบบนิเวศของ Bitgert ประกอบด้วยโครงการที่ครอบคลุม DeFi, NFTs, Web3 และอื่นๆ เครือข่ายมีกระเป๋าเงินที่รองรับ BRC20/ERC20/BEP20 บน Android และ iOS โทเค็นดั้งเดิม BRISE ทำงานบน Binance Smart Chain

กล่าวกันว่า Bitgert ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยอดเยี่ยมมากกว่าสี่รายการภายใน 200 วันหลังจากเปิดตัว เหล่านี้คือกระเป๋าเงิน BRISE สำหรับโทเค็น BEP20/ERC20, การแลกเปลี่ยน BRISE สำหรับโทเค็น BEP20, การตรวจสอบ BRISE พร้อมการสนับสนุนกระดานผู้นำ และการปักหลัก BRISE

ปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันที่กำลังพัฒนา มีโทเค็นหมุนเวียนอยู่ 420,000,000,000,000 โทเค็น อุปทานมีต่อยอดที่ 1,000,000,000,000,000

ไม่มีอะไรสามารถทดแทนการทำวิจัยของคุณเองได้ การตัดสินใจลงทุนใดๆ ที่คุณทำควรขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญทางการตลาดของคุณ ทัศนคติต่อความเสี่ยง และคุณลักษณะและการแพร่กระจายของพอร์ตโฟลิโอของคุณ พิจารณาด้วยว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับการสูญเสียเงิน

Tech News Leader เชื่อมั่นในราคาของ BRISE แม้ว่าราคาปัจจุบันจะอยู่ที่ $0.00000062 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะสามารถขึ้นไปสูงถึง $0.00000122 ในหนึ่งปี, $0.00000362 ในห้า และ $0.00002635 ในหนึ่งทศวรรษ

I am glad I invested and am #Hodling #bitgert $BRISE … all the projects its released and about to release this 2022 since its launch is amazing. I don’t want to be left behind again (not financial advice). Look at the 7 day chart at #CoinMarketCap pic.twitter.com/RItwbtdg4q

— NT (@NoelTCBU) February 21, 2022