Lionel Messi และ Socios ได้ลงนามในข้อตกลงมูลค่า 20 ล้านเหรียญโดยที่ Messi กลายเป็นทูตแบรนด์ระดับโลกของ Socios Reuters รายงาน Chiliz ซึ่งมีอำนาจเหนือ Socios เพิ่มขึ้น 21% จากข่าว

หากคุณต้องการทราบว่า Chiliz คืออะไร สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีแก่คุณได้ และแหล่งซื้อ Chiliz ชั้นนำ คุณมาถูกที่แล้ว

ซื้อ CHZ กับ Binance วันนี้

ซื้อ CHZ กับ eToro วันนี้

Chiliz ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ให้บริการ fintech ที่มีชื่อเดียวกันในมอลตา สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำสำหรับกีฬาขับเคลื่อน Socios ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มความบันเทิงด้านกีฬาบนบล็อคเชน ช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลแบรนด์

โทเค็นแฟน Socios เป็นตัวอย่าง พวกเขาให้ช่องทางในการเชื่อมต่อกับแฟน ๆ ของสโมสรและสมาคมกีฬาและเปิดแหล่งรายได้ แฟนๆ สามารถมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับสโมสรผ่านโพลและการสำรวจ เช่น คำพูดที่สวมบนปลอกแขนของผู้เล่น

Chiliz สามารถเป็นการลงทุนที่ทำกำไรได้ แต่โปรดใช้เวลาในการอ่านการคาดการณ์ราคาอย่างน้อยหลายรายการจากนักวิเคราะห์ชั้นนำและทำวิจัยตลาดก่อนทำข้อตกลง รับคำแนะนำการลงทุนทั้งหมดด้วยความระมัดระวัง

Analytics Insight แจ้งว่าเหตุการณ์สำคัญของ Chiliz ในปีนี้ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของแพลตฟอร์ม และแฟน ๆ สามารถคาดหวังความก้าวหน้าและการอัปเดตทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น

พวกเขาคาดการณ์ว่า Chiliz มีแนวโน้มที่จะสูงถึง 0.75 ดอลลาร์ในปี 2567 หากอีกสองปีข้างหน้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะไม่ลดลงต่ำกว่า $0.35

After Messi news the only way for $CHZ is up. Price actually at 0.31 FIB resistance. EMA50 not far away from 200 anymore on 12H. #Chiliz pic.twitter.com/NiZ8sGMRva

— CPR🇺🇦 (@cryptopunkrock1) March 30, 2022