ราคาสดของ Shibnobi ซึ่งเป็นโทเค็นธีม Shiba อีกตัวหนึ่งอยู่ที่ 8.82E-15 โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงต่ำกว่า $2 ล้าน Shibnobi ได้รับการจดทะเบียนใน Dojoswap Exchange เมื่อสามวันก่อน เพิ่มขึ้น 3.33% ในวันนี้

หากคุณสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีการซื้อ Shibnobi และที่ใด คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

เนื่องจาก SHINJA เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ SHINJA ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ SHINJA ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ SHINJA จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนกำลังพัฒนาระบบนิเวศสำหรับนักลงทุนรุ่นต่อไปทำให้คริปโตง่ายและปลอดภัยสำหรับทุกคน

อยู่ในภารกิจที่จะเปลี่ยนพื้นที่ crypto ทำให้ปลอดภัยขึ้น ยุติธรรมขึ้น และให้ข้อมูลมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วไปและโครงการที่ได้รับการตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์หลักคือ Dojoswap ซึ่งเป็น DEX แบบหลายสายที่มีแพลตฟอร์มการปักหลัก Kusari blockchain พร้อมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงและกระบวนการตรวจสอบที่มั่นคงสำหรับโครงการที่อยู่ในรายการ และ Katana กระเป๋าเงินที่มี 2FA Dojoverse เป็นสภาพแวดล้อมลิขสิทธิ์ของแพลตฟอร์ม

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

GOV Capital นั้นแข็งแกร่งในโทเค็น โดยคาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น $3.37E-14 ในหนึ่งปี Up to Brain คาดการณ์ว่า 1 SHINJA จะขึ้นไปถึง $6.44E-13 ในปี 2023

