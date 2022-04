คุณสามารถซื้อ EBT เหรียญใหม่ที่มาแรงที่สุดได้แล้ว: ที่นี่

เมื่อใดก็ตามที่มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นในตลาด – เกือบทุกตลาด – สกุลเงินดิจิทัลจะสะท้อนออกมาในไม่ช้า

หลังจากที่ Elon Musk ซื้อ Twitter ความจริงก็สะท้อนให้เห็นอย่างแท้จริง ตอนนี้เรามีโทเค็นที่เรียกว่า Elon Buys Twitter (EBT) เพิ่มขึ้น 3,000% ในเวลาทำการของเอเชียในวันนี้ และราคายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

หากคุณต้องการทราบว่า EBT คืออะไร ให้ผลตอบแทนที่ดีหรือไม่ และแหล่งซื้อ EBT อันดับต้นๆ แสดงว่าคุณมาถูกที่แล้ว

เนื่องจาก EBT เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ EBT ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ EBT ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ Binance ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Pancakeswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ EBT จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

EBT เปิดโอกาสให้ผู้สร้าง meme สร้างรายได้จากงานของพวกเขา มันถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้สร้างมีมที่ต้องการแสดงความสามารถของพวกเขาเช่นกัน

แพลตฟอร์มนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาคุณสมบัติการสร้างรายได้หลายอย่าง มีแผนจะเปิดตัวชุดเกมขี้เกียจพร้อมโอกาสในการเล่นเพื่อหารายได้

เป้าหมายระยะยาวของมันคือการสร้างตัวเองให้เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในภาคส่วน DeFi

EBT สามารถคุ้มค่าแก่การลงทุนได้อย่างแน่นอนหากเวลาของคุณเหมาะสม น่าเสียดายที่สิ่งนี้มักจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบล่วงหน้า การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่าใช้การคาดการณ์ราคาใด ๆ ตามมูลค่าที่ตราไว้

Elon ซื้อ Twitter เป็นสินทรัพย์ใหม่และไม่มีการคาดการณ์ที่เชื่อถือได้ มีเพียงการคาดการณ์ราคาเท่านั้นที่กล้าที่จะคาดการณ์ แต่ก็ค่อนข้างปิด พวกเขาคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า $0.000003 ในปีหน้า ซึ่งเป็นราคาปัจจุบัน

Elon about to bring back everyone banned on Twitter pic.twitter.com/PVnb4Zu7ZU

— Tim Pool (@Timcast) April 25, 2022