คุณสามารถซื้อ LINA ซึ่งทำกำไรได้มากกว่า 50% ได้แล้ว หาสถานที่ซื้อได้ที่นี่

LINA เป็นโทเค็นของโปรโตคอล Linear Finance ซึ่งเรียกเก็บเงินตัวเองว่าเป็นโปรโตคอลสินทรัพย์ delta-one ที่เข้ากันได้กับ cross-chain แรกเพื่อแลกเปลี่ยนสินทรัพย์สภาพคล่องได้อย่างราบรื่น

ทีมงานของโปรโตคอลบรรลุหลักชัยสำคัญหลายประการเมื่อเร็ว ๆ นี้ และ LINA ก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 50%

คู่มือฉบับย่อนี้มีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ Linear Network และเหรียญของมัน รวมถึงไม่ว่าจะและจะซื้อ LINA ได้ที่ไหนและหากคุณเลือก

เนื่องจาก LINA เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ LINA ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ LINA ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ LINA จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

Linear Network สามารถสร้างสินทรัพย์สังเคราะห์ที่มีสภาพคล่องไม่ จำกัด โครงการดังกล่าวจะเปิดสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ ฟอเร็กซ์ ดัชนีตลาด และภาคส่วนอื่น ๆ ให้กับผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัล โดยสนับสนุนการสร้างโทเค็นสินทรัพย์สังเคราะห์

โปรโตคอลประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น Linear.Buildr ซึ่งเป็น DApp ที่ใช้จัดการโทเค็นโดยใช้ Linear (LINA) และอื่น ๆ เป็นหลักประกัน การแลกเปลี่ยนถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถซื้อขายโทเค็นที่หลากหลายด้วยเวลายืนยันที่รวดเร็วและการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

LINA เป็นโทเค็น ERC-20 ที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย Ethereum ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือการกำกับดูแลชุมชนของโปรโตคอล ผู้ถือโทเค็นทุกคนสามารถเข้าถึง Linear DAO ได้ ทำให้พวกเขาโหวตความคิดริเริ่มและข้อเสนอต่าง ๆ ได้

LINA สามารถลงทุนได้อย่างแน่นอนหากเวลาของคุณเหมาะสม น่าเสียดายที่สิ่งนี้มักจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบล่วงหน้า การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่าใช้การคาดการณ์ราคาใด ๆ ตามมูลค่าที่ตราไว้เพียงเท่านั้น

Uptobrain อ้างผู้เชี่ยวชาญว่า LINA จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 3 เซ็นต์ แต่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าจะถึง 0.23 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2567

