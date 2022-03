ความนิยมของ Stellar เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่โทเค็นถูกเผาเมื่อสองวันก่อน เหรียญที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 30 ตามมูลค่าราคาตลาดได้รับผลกำไรรายสัปดาห์ประมาณ 4%

ไม่ต้องมองหาที่อื่นนอกจากบทความสั้นๆ นี้เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Stellar เช่น การซื้อที่คุ้มค่า และสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ Stellar ตอนนี้

Stellar เป็นเครือข่ายแบบเปิดที่ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายและจัดเก็บเงินได้ เมื่อเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2014 หนึ่งในเป้าหมายของมันคือการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยเข้าถึงกลุ่มคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารของโลก

หลังจากนั้นไม่นาน ลำดับความสำคัญก็เปลี่ยนไปช่วยให้บริษัททางการเงินเชื่อมต่อกันผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน

โทเค็นดั้งเดิมของเครือข่าย lumens ทำหน้าที่เป็นสะพานที่ทำให้มีราคาไม่แพงในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ข้ามพรมแดน ทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อท้าทายผู้ให้บริการชำระเงินที่มีอยู่ ซึ่งมักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงสำหรับบริการที่คล้ายคลึงกัน

Stellar เดิมใช้โปรโตคอล Ripple Labs บล็อคเชนถูกสร้างขึ้นจากการฮาร์ดฟอร์ค และโค้ดก็ถูกเขียนใหม่ในเวลาต่อมา

ไม่มีอะไรสามารถทดแทนการทำวิจัยของคุณเองได้ การตัดสินใจลงทุนใดๆ ที่คุณทำควรขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญทางการตลาดของคุณ ทัศนคติต่อความเสี่ยง และคุณลักษณะและการแพร่กระจายของพอร์ตโฟลิโอของคุณ พิจารณาด้วยว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับการสูญเสียเงิน

Stellar เปลี่ยนมือเป็นเงินประมาณ 0.17 เหรียญในขณะที่เขียน ราคา Digital Coin คาดการณ์ว่า 1 XML จะซื้อขายที่ $0.24 โดยเฉลี่ยในปีนี้ และ $0.34 ในปี 2025 ภายในปี 2030 อาจมีค่าเฉลี่ย $0.80

การทำนายราคามีความรั้นขึ้นเล็กน้อย โดยทำให้เหรียญอยู่ที่ $0.26 โดยเฉลี่ยในปี 2022 อย่างไรก็ตาม การทำนายระยะยาวนั้นค่อนข้างมองโลกในแง่ดี พวกเขาคาดการณ์ราคาเฉลี่ยที่ 0.74 ดอลลาร์ในปี 2568 และ 5.11 ดอลลาร์ในปี 2573

$XLM 4H chart

The most relevant resistances, signals, and moves during the next coming days.

A break-out of the descending resistance, that goes back to Nov 2021, and reclaim of $.206 will trigger move toward $.25, with stop-loss on the chart. #XLM #Stellar #Lumens #XRP #Bitcoin pic.twitter.com/tShn1Fy1Ee

— STΞLLΞR TRADING (@STELLAR_trading) March 13, 2022