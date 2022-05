Yuga Labs ชดใช้ต้นทุนการทำธุรกรรมสำหรับการขายที่ดินของ BAYC ที่ล้มเหลว

Yuga Labs ผู้สร้างคอลเลกชัน NFT ของ Bored Ape Yacht Club (BAYC) ประกาศบน Twitter ว่าได้ชดใช้ค่าธรรมเนียมก๊าซหรือค่าทำธุรกรรมของทุกคนที่ไม่สามารถซื้อที่ดินดิจิทัลของ metaverse ที่กำลังจะมีขึ้นอย่าง Otherside ของ Yuga Labs เนื่องจากปัญหาทางเทคนิค

Yuga Labs ยืนยันเรื่องนี้ในทวีตเตอร์ว่า

“เราได้คืนค่าธรรมเนียมก๊าซให้กับทุกคนที่ทำธุรกรรมที่ล้มเหลวเนื่องจากเงื่อนไขเครือข่ายที่เกิดจากการ Mint ค่าธรรมเนียมถูกส่งกลับไปยังกระเป๋าเงินที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมครั้งแรกแล้วเป็นที่เรียบร้อย”

การ Mint ของ Otherdeed non-fungible token (NFT) ได้รวบรวมบริษัท Yuga Labs มูลค่า 320 ล้านดอลลาร์จากการขายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ข้อมูลจาก Etherscan แสดงให้เห็นว่าบริษัทใช้เงินทั้งหมด 90.57 ETH ($265,000) เพื่อชดใช้ให้กับบุคคลเกือบ 650 ราย โดยได้รับเงินคืนมากที่สุด 2.6 ETH ($7,500) ให้กับบุคคลเพียงคนเดียว

เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่ากระบวนการนี้มีประสิทธิภาพ พวกเขาจึงใช้ MultiSender ซึ่งเป็น dApp ที่ไม่ต้องการกระเป๋าสตางค์เพื่อโต้ตอบหรือแม้กระทั่งยืนยันสัญญาก่อนได้รับการชำระเงิน เพื่อแจกจ่ายเงินให้กับเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีของการทำธุรกรรมที่ล้มเหลวหลายครั้ง แอป MultiSender จะรวมเข้ากับการคืนเงินครั้งเดียว

Your refund for gas fees will show there, issued from https://t.co/ZnYDm173iI . If you had multiple failed transactions, they were combined into one refund.

การขายที่ดิน NFT ของ Yuga Labs ที่คาดการณ์ไว้อย่างสูงของ “Otherside” ได้เขย่า Ethereum blockchain โดยกลายเป็นหนึ่งในการ Mint NFT ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก NFT นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดค่าธรรมเนียมก๊าซไปยังดวงจันทร์โดยตั้งค่าให้สูงเป็นประวัติการณ์ โดยผู้ซื้อบางรายจ่ายเงินหลายพันดอลลาร์สำหรับ NFT เดียวที่พวกเขาไม่ได้รับ

We're sorry for turning off the lights on Ethereum for a while. It seems abundantly clear that ApeCoin will need to migrate to its own chain in order to properly scale. We'd like to encourage the DAO to start thinking in this direction.

— Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022