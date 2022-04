หลังจากการเพิ่มขึ้นที่น่าประทับใจ Zilliqa ได้เห็นคำสาปของตลาดตามทัน เป็นหนึ่งในผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุดในชาร์ตในปัจจุบัน โดยสูญเสียมูลค่าไป 14% ถึงเวลาซื้อ dip แล้วหรือยัง ?

ไม่ต้องมองหาที่อื่นนอกจากบทความสั้น ๆ นี้สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ Zilliqa มันคืออะไร น่าลงทุนไหม และสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ Zilliqa ตอนนี้

เนื่องจาก ZIL เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ ZIL ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ ZIL ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ Binance ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Pancakeswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ ZIL จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

Zilliqa เป็นบล็อกเชนสาธารณะที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้อัตราการทำธุรกรรมความเร็วสูงและให้ปริมาณงานสูง พยายามแก้ปัญหาความเร็วและความสามารถในการขยายของบล็อคเชนโดยใช้การแบ่งส่วนข้อมูลเป็นโซลูชันการปรับขนาด L2

Zilliqa ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นบล็อคเชนสาธารณะแห่งแรกในโลกที่พึ่งพาเครือข่ายชาร์ดอย่างสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้บรรลุอัตราการทำธุรกรรมที่สูงต่อวินาที แก้ปัญหาความสามารถในการปรับขนาดได้

เมื่อบล็อคเชนเติบโตขึ้นและมีการเพิ่มชาร์ดมากขึ้น ความเร็วของธุรกรรมก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากชาร์ดแต่ละรายการจะประมวลผลธุรกรรมทีละรายการ หลังจากประมวลผลแล้ว ระบบจะเพิ่มบันทึกลงในบล็อกเชน Zilliqa ทันที ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการยืนยันเพิ่มเติม

ไม่มีอะไรสามารถทดแทนการทำวิจัยของคุณเองได้ การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ที่คุณทำควรขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญทางการตลาดของคุณ ทัศนคติต่อความเสี่ยง และคุณลักษณะและการแพร่กระจายของพอร์ตโฟลิโอของคุณ พิจารณาด้วยว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับการสูญเสียเงิน

จากการคาดการณ์ของ Wallet Investor คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว พวกเขาคาดการณ์ว่า 1 ZIL จะซื้อขายในราคา $0.18 ใน 5 ปี การลงทุน 5 ปีจะสร้างรายได้ประมาณ +64% การลงทุน 100 ดอลลาร์ที่ทำตอนนี้อาจมีมูลค่า 164 ดอลลาร์ในปี 2570

$ZIL (Update)

Falling Wedge Formation in 4H TF 💥

If #Bitcoin Remains Above the 39k Support, Expecting Upside Breakout so Keep an eye on it..#Crypto #Zilliqa #ZIL #zilusdt pic.twitter.com/s05obB3UI4

— Captain Faibik (@CryptoFaibik) April 12, 2022