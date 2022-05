ราคา Zilliqa Token (ZIL) พุ่งขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นในโซเชียลมีเดีย

Zilliqa (ZIL) เป็นหนึ่งในเหรียญที่มีภาพรวมที่ดีที่สุดในตลาด crypto ในปัจจุบัน พุ่งขึ้นกว่า 20% แล้วในวันนี้

ในขณะที่เขียน ZIL ซื้อขายที่ 0.08889 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25.67% หลังจากแตะระดับสูงสุดรายวันที่ 0.09776 ดอลลาร์ก่อนที่จะดึงกลับ

ตามรายงานจาก LunarCrush ผู้ดูแลตลาดและโซเชียลมีเดียสำหรับ cryptocurrency โทเค็น ZIL เป็นหนึ่งใน cryptocurrency ที่กล่าวถึงมากที่สุด

ความเชื่อมั่นของตลาดและสังคมเหล่านี้ถือเป็นเหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังราคาที่พุ่งขึ้นของโทเค็น ซึ่งช่วยให้เหรียญครอบคลุมการลดลงบางส่วนในช่วง 30 วันที่ผ่านมาที่ 37%

นอกจากนี้ราคาที่พุ่งขึ้นของโทเค็นยังได้รับอิทธิพลในระดับหนึ่งจากการเคลื่อนไหวของ CEO Ben Livshits ในการเปิดเผยแผนงานของโครงการ CEO กล่าวว่าโครงการจะเน้นไปที่การสร้างและบูรณาการแอปพลิเคชั่น Metaverse เกมต่าง ๆ และ DeFi

April's been a whirlwind of activity! We joined the @BGameAlliance, unveiled @themetapolis, and @convoluted_code shared #Zilliqa's Roadmap 2022 with the #ZilFam. And that's just scratching the surface.

Read all about it here! https://t.co/X5ZVNGEyzV pic.twitter.com/AgFy0foVHM

— Zilliqa (@zilliqa) May 4, 2022