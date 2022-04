ZRX กำลังพุ่งสูงขึ้น 46% และยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นี่คือสถานที่ซื้อ ZRX

ZRX ซึ่งเป็นโทเค็นของ 0x ได้รับ 46% หลังจากประกาศว่าพวกเขาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Coinbase การแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำเพื่อขับเคลื่อนตลาด NFT ทางสังคมแห่งใหม่

หากคุณต้องการทราบว่า ZRX คืออะไร สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้หรือไม่ และแหล่งซื้อ ZRX ชั้นนำ คุณมาถูกที่แล้ว

เนื่องจาก ZRX เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ ZRX ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ ZRX ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ ZRX จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

0x เป็นโปรโตคอลโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็น ERC20 และสินทรัพย์อื่น ๆ บน Ethereum blockchain ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางแบบรวมศูนย์ เช่น การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบดั้งเดิม

0x บรรลุฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจนี้โดยใช้คอลเลกชันของสัญญาอัจฉริยะแบบโอเพนซอร์สที่สามารถตรวจสอบได้แบบสาธารณะ ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโปรโตคอลการซื้อขายที่ยืดหยุ่นและเสียดสีต่ำ ซึ่งนักพัฒนาสามารถผสานเข้ากับผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่างง่ายดาย

0x รองรับโทเค็นทั้งแบบ fungible (ERC20) และ non-fungible (ERC-723) สามารถใช้สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์หลากหลายประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ผู้ถือสามารถซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ Ethereum ผ่านแอปต่าง ๆ ได้มากกว่าหนึ่งโหล

ZRX อาจเป็นการลงทุนที่ทำกำไรได้ แต่โปรดใช้เวลาอ่านคำทำนายราคาอย่างน้อยหลาย ๆ อย่างจากนักวิเคราะห์ชั้นนำและทำวิจัยตลาดก่อนที่จะทำสัญญา รับคำแนะนำการลงทุนทั้งหมดด้วยความระมัดระวัง

Wallet Investor พบว่าเหรียญนี้เป็นการลงทุนที่ดีพอสมควร ในเดือนเมษายน 2027 พวกเขาคาดการณ์ว่าจะซื้อขายที่ $2.27 การลงทุน 5 ปีจะสร้างรายได้ประมาณ +110% การลงทุน $100 อาจสูงถึง $210 ในช่วงเวลานี้

