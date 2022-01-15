Ці 10 криптовалют метавсесвіту можуть зробити вас багатими у 2022 році

Починаючи з 2021 року навколо криптовалют метавсесвіту вирує багато галасу. Це зв'язано з тим, що Facebook змінив свою назву на Meta. А оскільки Facebook є однією з найбільших технологічних компаній у світі, такий крок миттєво привернув увагу ринку, на якому починаючи з 2019 року постійно відбуваються технічні зміни та покращення.

Фактично, до кінця 2021 року криптовалюти метавсесвіту були одними з найкращих. Деякі з них протягом року принесли прибутки розміром понад 10 000%. Багато людей роблять позитивні прогнози щодо метавсесвіту, і є всі ознаки того, що криптовалюти метавсесвіту можуть затьмарити усіх інших на ринку цього року.

Виходячи з цього, було б розумно почати придивлятися до найкращих криптовалют метавсесвіту, щоб придбати їх у 2022 році. Крипторинок тільки починає відновлюватися після масштабної корекції, яка відбулася на початку року, а це означає, що поточні ціни дозволяють долучитися до першокласних проєктів.

Щоб полегшити вам вибір, ми зробили добірку з 10 кращих криптовалют метавсесвіту, які можуть вибухнути в 2022 році. Хоча ринок криптовалют не дає жодних гарантій, ці 10 криптовалют метавсесвіту мають високий потенціал і можуть перевершити усіх інших у 2022 році.

Decentraland (MANA)

Decentraland є однією з найбільш поширених криптовалют метавсесвіту на сучасному ринку. Наприкінці 2021 року Decentraland потрапив у заголовки газет, коли в його метавсесвіті продали ділянку віртуальної нерухомості вартістю 2,4 мільйона доларів .

Останні новини про Decentraland стосуються компанії Samsung, яка відкрила віртуальний магазин на цьому метавсесвіті . Якщо такі гіганти визнають Decentraland, без сумніву, він матиме чудові здобутки у 2022 році.

Окрім того, що Decentraland визнають все більше і більше, у нього є перевага, адже в ньому зосереджена вся суть метавсесвіту. Влада в метавсесвіті належить спільноті, і тут кожен може робити все, що захоче. Саме це і характерно для Decentraland, тому що ним керує DAO. Практично кожен, хто володіє токенами MANA, має право визначати, як будуть прийматися рішення в Decentraland. Ця криптовалюта стане гідною інвестицією, адже MANA буде набирати обертів у 2022 році і надалі.

Sandbox (SAND)

У 2021 році Sandbox виріс на тисячі відсотків. Хоча цей рік розпочався із втратами для Sandbox, та, здається, він дійшов дна, відштовхнувся і зараз набирає обертів.

До цього часу успіх Sandbox багато в чому пов’язаний з розвитком великої і швидкозростаючої ігрової екосистеми. Це приваблює геймерів, які шукають ігри за принципом «Грай та заробляй», щоб розважитися та заробити на життя.

Окрім того, винагороди, які були отримані або створені в ігровій екосистемі Sandbox, можна легко перенести на будь-яку іншу платформу . Завдяки цьому Sandbox є однією з найкращих платформ для геймерів і творців, які хочуть заробляти гроші на ігрових NFT.

Враховуючи той факт, що для здійснення транзакцій в екосистемі Sandbox необхідно мати токен SAND, в 2022 році його використання може збільшитися. З огляду на всі ці фактори, не дивно, що SAND є однією з 10 найкращих криптовалют метавсесвіту, які можуть колосально зрости в 2022 році.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity, як і дві вказані вище, була найкращою криптовалютою метавсесвіту у 2021 році. Якщо робити прогнози на 2022 рік, є багато причин вважати, що AXS зможе перевершити загальний ринок криптовалюти з величезним відривом. Одним з ключових факторів, через які, ймовірно, курс акцій Axie Infinity у 2022 році буде зростати, є синдром втрачених можливостей (FOMO) стосовно криптовалют метавсесвіту.

Це одна з найвідоміших криптовалют метавсесвіту, тому, ймовірно, до неї хлине потік інвестицій паралельно з тим, як буде зростати захоплення криптовалютами метавсесвіту.

Важливо, що Axie Infinity має потужну команду розробників, яка добре фінансується. Ще у 2021 році компанія, яка стоїть за Axie Infinity, залучила понад 150 мільйонів доларів венчурного капіталу від своїх прихильників. Ці кошти використали ефективно і в жовтні 2021 року випустили Axie Infinity 2 версію .

В AXS поєднуються ринкове визнання та добре налагоджена грошова машина, тому ця валюта входить в 10 найкращих криптовалют метавсесвіту, які можуть вибухнути в 2022 році.

RFOX (RFOX)

Метавсесвіт не відрізняється від інших аспектів крипторинку. Хоча інвестувати в криптовалюти з великою капіталізацією варто, та максимальний потенціал прибутку зазвичай криєтьяся в криптовалютах з нижчою капіталізацією. Ось тут у гру вступає RFOX. Його ринкова капіталізація складає трохи більше 120 мільйонів доларів . Це дає йому багато можливостей для росту, адже галас навколо метавсесвіту не згасає, а тільки зростає.

Окрім низької ринкової капіталізації, є фундаментальні причини, чому варто інвестувати в RFOX. Хоча більшість криптовалют метавсесвіту спеціалізуються на ігровій індустрії, RFOX використовує більш цілісний підхід до метавсесвіту і прагне створити копію реального світу , зокрема торгівлю в метавсесвіті.

Саме це дає RFOX ширший діапазон використання та впровадження і може зіграти величезну роль у довгостроковому зростанні цього токену. З цієї причини RFOX є однією з 10 найкращих криптовалют метавсесвіту, які можуть вибухнути в 2022 році.

Terra Virtua Kolect (TVK)

Як і RFOX, Terra Virtua Kolect потрапила до списку 10 найкращих криптовалют метавсесвіту, які можуть вибухнути в 2022 році, через низьку ринкову капіталізацію. TVK все ще знаходиться на ранніх етапах свого розвитку, і його ринкова капіталізація становить трохи більше 116 мільйонів доларів. Це означає, що у токену є багато можливостей для зростання, адже інвестиції в метавсесвіт збільшуються.

Однак не тільки низька ринкова капіталізація робить TVK гідною інвестицією метавсесвіту у 2022 році. Важливо також, що він пропонує різноманітні цифрові предмети колекціонування . У ньому є все: від Godzilla-v-Kong до Top Gun. Саме тому він є фаворитом серед геймерів, і вартість TVK може підвищитися протягом року.

Star Atlas DAO (POLIS)

Atlas — це ідеальний метавсесвіт для геймерів, які люблять грати в ігри за принципом «Грай та заробляй», і футуристів, які люблять придумувати, яким буде світ за сотні років. Принцип його роботи простий: гравці вирішують проблеми у футуристичній версії Землі через 600 років і отримують за це винагороду. Як і інші проєкти метавсесвіту, що існують сьогодні на ринку, платформа метавсесвіту POLIS приваблює геймерів тим, що можна отримати винагороди, а потім продати їх як NFT.

З точки зору інвестора, POLIS є ідеальною інвестицією, бо саме цей токен використовується для транзакцій у рамках Star Atlas DAO. Тобто, чим більше геймерів буде долучатися до екосистеми Star Atlas DAO, тим більше буде зростати вартість POLIS.

Крім того, POLIS має досить низьку ринкову капіталізацію (менше 100 мільйонів доларів) , і має величезний потенціал для зростання, якщо врахувати, що ринок метавсесвіту може становити трильйон доларів до 2030-х років.

Defina Finance (FINA)

Коли протягом перших двох тижнів січня 2022 року на загальному ринку криптовалют панував спадний тренд, FINA кинула виклик цій тенденції. Протягом цього періоду ця криптовалюта зростала, і це зростання набирає обертів.

Defina — це відносно нова платформа, яка надає геймерам універсальну платформу для збору, гри та торгівлі NFT . Гравці повністю володіють тим, що вони створюють в екосистемі Defina Finance. Це надзвичайно вабить геймерів, які грають, щоб заробити кошти, і які також хочуть створити собі портфель NFT, вартість якого буде з часом збільшуватися.

Однак найбільша причиною, чому варто утримувати Defina цього року, є її програма викупу токенів. У грудні 2021 року Defina оголосила, що виділить щедрий бюджет BNB, який піде на викуп токенів на вторинному ринку та стейкінгу. 40% від суми продажу підуть на створення більш гнучкого пул обміну.

Як програма викупу акцій на фондових ринках, таке рішення може посприяти росту FINA до нових висот у 2022 році. І саме тому FINA потрапляє до списку 10 найкращих криптовалют метавсесвіту, які можуть вибухнути у 2022 році.

Etherland (ELAND)

Etherland є одним із проєктів метавсесвіту, що мають найбільший потенціал для майбутнього визнання. А все завдяки тому, що він прагне з’єднати віртуальний і реальний світи , перетворюючи предмети реального світу в NFT.

Токен ELAND — засіб обміну, який забезпечує унікальність, надійність і оригінальність вмісту NFT, який представляє реальні дані. Також він гарантує, що ви отримали те, що вам належить.

Це серйозний проєкт, адже він може відкрити цілий новий світ, де майже все, від автомобілів до нерухомості, можна було б перетворити на NFT-токени, якими можна торгувати в цифровому світі. Такий потенціал у поєднанні з тим, що ELAND все ще є криптовалютою з малою капіталізацією (1 мільйон доларів) , робить її однією з найкращих криптовалют метавсесвіту, які можуть вибухнути в 2022 році.

DotMoovs (MOOV)

DotMoovs є досить цікавою платформою метавсесвіту, яка пов'язана багатомільярдним футбольним ринком. Платформа дозволяє друзям робити ставки на ігри і навіть грати у віртуальний футбол так, як на звичайних віртуальних футбольних платформах, наприклад, FIFA.

Єдина відмінність полягає в тому, що винагороди виплачують в токенах MOOV, які можна обміняти на фіатні гроші або на інші криптовалюти. По суті, гравці розважаються і водночас заробляють гроші на фентезі-футболі.

Також токен MOOV можна використати для стейкінгу, що за допомогою MOOV можна отримати пасивний прибуток . Ця криптовалюта поєднує великий ринок (футбол) і ажіотаж навколо метавсесвіту в цілому, тому зрозуміло, чому MOOV є однією з 10 кращих криптовалют метавсесвіту, які можуть вибухнути в 2022 році.

MetaHero (ГЕРОЙ)

MetaHero — це один із проєктів метавсесвіту, який з моменту свого запуску досить швидко зріс. А відбулося це завдяки використанню технології, що створює ультрареалістичні аватари у метавсесвіті.

У зв'язку з цим він має великий потенціал для застосування не тільки в іграх, а й у багатьох інших галузях. Окрім своїх технічних можливостей, MetaHero має відносно низьку ринкову капіталізацію , що дає йому багато можливостей для росту в майбутньому, адже він буде поширюватися все більше й більше.

Висновок

Усі перераховані вище криптовалюти метавсесвіту мають високі шанси здійснити ціновий прорив у 2022 році. Однак ви повинні знати, що криптовалюти є дуже нестабільними інвестиціями, тому варто самостійно провести аналіз, перш ніж інвестувати в будь-який з цих активів.