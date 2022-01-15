10 кращих криптовалют, які варто придбати в січні 2022 року

Рік тільки розпочинається, а криптовалюти вже встановлюють рекорди та сягають нових історичних максимумів. Якщо ви цікавитесь криптовалютами і хочете вкласти свої гроші в монети, які мають потенціал росту, читайте далі список монет, які варто придбати цього місяця. Монети вказані в довільному порядку.

Solana (SOL)

Solana — комп’ютерна мережа з відкритим кодом, яку створив Анатолій Яковенко у 2017 році. Вона дозволяє збільшити швидкість транзакцій та забезпечує децентралізацію. Мережа Solana відома тим, що здійснює понад 50 000 транзакцій за секунду, а комісія за транзакцію коштує копійки. Вона працює на базі алгоритму консенсусу proof-of-stake. Solana подібна до блокчейну Ethereum, через що і отримала прізвисько «вбивця Ethereum». Ця платформа підтримує розумні контракти, і її можна використовувати для створення додатків для інвестування, DeFi, ігр, DEX, соціальних мереж, dApps тощо. У порівнянні з блокчейном Ethereum, вона здійснює більше транзакцій за секунду і стягує низькі комісії за транзакції. Нативною монетою її блокчейну є SOL. За допомогою цього токену можна сплати комісії за транзакції, використати для стейкінгу та в якості токену управління. Наразі в обігу знаходиться 311,8 мільйона SOL із загальної кількості 508,2 мільйона. Зараз монета SOL займає 5 місце в рейтингу кращих, а 1 SOL сьогодні коштує 150,52 долара. У листопаді він коштував 259,96 долара.

Cardano (ADA)

Cardano — це протокол третього покоління, який створили Джеремі Вуд та Чарльз Госкінсон у 2017 році. В якості алгоритму консенсусу він використовує Ouroboros — алгоритм proof-of-stake. Cardano прагне бути безпечним, масштабованим, гнучким та екологічно чистим. Цей блокчейн дозволяє створювати власні токени, які віддзеркалюють його нативну криптовалюту (ADA). Блокчейн працює на двох різних рівнях: рівень розрахунку, що контролює передачу активів і записує транзакції, та рівень обчислень, який виконує розумні контракти для децентралізованих додатків. ADA — нативна монета, яка забезпечує роботу цієї платформи. Цей токен можна використовувати для сплати комісій за транзакції та в якості токену управління. Крім того, його можна використовувати для стейкінгу, щоб отримати винагороду. Сьогодні ціна токену становить 1,25 долара, тобто він впав на 59,4% від максимальних 3,09 долара, яких він досягнув у вересні. ADA займає 7-е місце у рейтингу, його ринкова капіталізація складає 402 мільярда доларів. Загальна пропозиція монет становить 45 мільярдів, при цьому 32,1 мільярда зараз знаходяться в обігу.

Fantom (FTM)

Екосистема Fantom — блокчейн для децентралізованих додатків і цифрових активів, який створили у 2019 році. Розробив його Майкл Конг. Цей блокчейн модульний, ефективний, масштабований, безпечний, відкритий та екологічно чистий. Він підтримує розумні контракти. Блокчейн працює на основі Lachesis, асинхронного візантійського відмовостійкого (aBFT) алгоритму консенсусу proof-of-stake (PoS). Fantom Virtual Machine дозволяє створювати dApp. FTM живить цю екосистему. FTM — це одночасно і токен ERC-20, і токен BEP-2. Його використовують в якості нагороди для валідаторів, а також як токен управління. Наразі FTM торгується за 3,00 долари. У жовтні він сягнув рекордних 3,46 долара. Загальна пропозиція FTM складає 3,2 мільярда токенів, 2,5 мільярда з них зараз знаходяться в обігу.

Cosmos (ATOM)

Cosmos — це блокчейн для інших блокчейнів, який служить Інтернетом блокчейнів. Він використовує протокол IBC для зв'язку між блокчейнами і пропонує набір для розробки програмного забезпечення, який дозволяє легко створювати dApp, а також забезпечує зв'язок між незалежними блокчейнами (зонами). Cosmos працює на базі візантійського відмовостійкого (BFT) алгоритму консенсусу proof-of-stake Tendermint. Компанія Interchain Foundation створила його у 2019 році. ATOM — його нативна монета, що забезпечує взаємодію в мережі. Цей токен можна використовувати для стейкінгу, утримувати його, обмінювати та продавати. Сьогодні його ціна становить 39 доларів, а в обігу зараз знаходиться 226 мільярдів токенів. У вересні його ціна сягнула рекордних 44,42 долара.

Audius (AUDIO)

Як Spotify та SoundCloud, Audius — це платформа для потокової передачі музики, що створена на блокчейні. Ця платформа дозволяє обмінюватися музикою, проводити стріми, а також вона має функції соціальних мереж. Платформою керують оператори вузлів, митці та шанувальники. Audius працює на основі алгоритму proof-of-stake. Його запустили у 2018 році в мережі POA, та зараз він працює на блокчейні Solana. Хоча він і не є першою платформою для потокової передачі на базі блокчейну, та його підтримують Джейсон Деруло, Кеті Перрі, Nas, The Chainsmokers та Pusha T. AUDIO, токен ERC-20, є його нативним токеном. Прямо зараз в обігу знаходиться 500 мільйонів AUDIO, а загальна пропозиція становить 1,1 мільярда токенів. Сьогодні його ціна становить 1,43 долара, але в березні 2021 року вона сягнула рекордного рівня в 4,95 долара.

Chainlink (LINK)

Chainlink — це мережа вузлів, яка за домогою оракула надає розумним контрактам дані та інформацію з джерел, що знаходяться поза її мережею. Chainlink забезпечує блокчейни та dApp, що створені на їхній базі, необхідними даними. Його запустили у 2017 році як перший протокол, що переміщує дані та інформацію із джерел поза мережею до існуючих розумних контрактів. Робота мережі поділяється на такі етапи: вибір оракула, збір даних та об'єднання результатів. LINK — це нативна монета мережі. За свою діяльність у мережі оператори вузлів отримують токени LINK в якості винагороди. Його можна купувати чи продавати, використовувати для стейкінгу, а також обмінювати. Наразі LINK торгується за 24,98 долара. У травні 2021 року він коштував 52,70 долара. Зараз в обігу знаходиться 467 мільйонів LINK.

Polygon (MATIC)

Polygon розробили в Індії, і спочатку він називався Matic Network, але в лютому 2021 року його перейменували на Polygon. Це протокол масштабування рівня 2 для мережі Ethereum. Його створили, щоб збільшити розмір, швидкість, безпеку, сумісність та використання блокчейну. Він працює на алгоритмі proof-of-stake і підтримує контракт EVM.

Далі в мережі збираються розробляти Polygon Plasma, zk-Rollups, Optimistic Rollups і Validium Chain. MATIC є нативним токеном, який використовується для живлення мережі Polygon. Також за допомогою MATIC можна здійснити оплату комісій за транзакції та використати його для стейкінгу. Крім того, він може функціонувати як токен управління, і за допомогою нього можна брати участь у голосуваннях щодо оновлень та політики на платформі. Сьогодні токен MATIC коштує 2,29 долара.

Terra (LUNA)

Terra — це блокчейн, що спеціалізується на створенні стабільних монет, які мають відношення до фізичних валют або активів. Можна торгувати цими стейблкоінами та обмінювати їх в екосистемі або на біржових платформах. Компанія Terraform Labs створила його у 2018 році за допомогою Cosmos SDK. Блокчейн Terra працює на основі алгоритму консенсусу Tendermint Delegated-Proof-of-Stake (DPoS) — фінтех-рішенні для платежів. Екосистема складається з CHAI, який дозволяє легко здійснювати платежі, та Terra Bridge, що забезпечує взаємодію між блокчейнами. Mirror Protocol дозволяє створювати синтетичні активи (mAssets), а Anchor Protocol надає користувачам доступ до стабільних процентних ставок. TerraUST, TerraGBY, TerraEUR, TerraJBY, TerraKRW, TerraCNY і TerraSDR — це лише деякі зі стабільних монет, які були створені за допомогою Terra. LUNA є нативним токеном, що підтримує стабільність цих стейблкоінів. Загальна пропозиція LUNA становить менше мільярда. Токени LUNA використовують для оплати комісій за транзакції, для стейкінгу, в якості своєрідного поглинача волатильності, а також як токени управління. На сьогодні LUNA коштує 80,94 долара і займає 9 місце в рейтингу криптовалют.

Polkadot (DOT)

Polkadot — це блокчейн блокчейнів. Роберт Хабермайєр, Пітер Чабан та Гевін Вуд створили його у 2016 році, а запустили у травні 2020 року. Він займається вирішенням трилеми блокчейну — безпека, масштабованість та децентралізація. Цей блокчейн має два модулі: ретрансляційний ланцюг (основна мережа, яка обробляє транзакції) і парачейн (блокчейн користувачів, який використовує ресурси з основної мережі). Також у блокчейні будуть мости, які забезпечуватимуть взаємодію з іншими основними блокчейнами. Він працює на основі механізму консенсусу Nominated-Proof-of-Stake (NPoS). DOT є нативною криптовалютою, яку можна продавати та купувати, використовувати в якості токену управління та для стейкінгу. Ціна DOT зараз становить 26,28 долара, загальна пропозиція складає 1,2 мільярда токенів. У листопаді 2021 року він досяг історичного максимуму в 54,98 долара.

Decentraland (MANA)

Decentraland — це перший децентралізований 3D-світ, який повністю контролюється його користувачами. Decentraland Foundation почав його розробку у 2017 році. Засновниками Decentraland Foundation є Естебан Ордано та Аріель Мейліх. У січні 2020 року Decentraland став публічним. Цей метавсесвіт створений на базі блокчейну Ethereum. Він має два нативні токени: LAND (NFT-протокол для реєстрації придбаної власності (ділянки – англ. «land»)) і MANA (криптовалюта для торгівлі активами та іншими сервісами у цьому світі). Платформа підтримує проведення платежів, взаємодію P2P та інтерактивні додатки. Також токен MANA грає важливу роль для виконання операцій метавсесвіту. Його використовують для розрахунків за транзакціями, а також під час голосування за оновлення політики, на аукціонах LAND, а також для здійсення оновлень на платформі. Зараз токен торгується на рівні 2,97 долара. Загальна пропозиція становить 2,2 мільярда, з них 1,3 мільярда зараз знаходяться в обігу. Ринкова капіталізація становить 3,9 трильйона доларів.