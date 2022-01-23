10 кращих монет конфіденційності у 2022 році

Деякі монети конфіденційності показали чудові результати у 2021 році, та чи варто робити на них ставки у 2022 році? У цій статті ми розкажемо, які монети конфіденційності зберегли свої лідируючі позиції, і які нові криптовалюти варті вашої уваги з точки зору функціональності та використання.

Отож, якщо ви шукаєте найкращі монети конфіденційності, щоб здійснювати приватні та анонімні транзакції на блокчейнах, влаштуйтеся зручніше і читайте далі. Ми розглянемо 10 найкращих монет конфіденційності, які варто купити у 2022 році.

1. Monero (XMR)

Monero — це реєстр з відкритим вихідним кодом, що підтримує приватні та захищені від цензури транзакції. Його запустили у квітні 2014 року, а головним завданням було підвищити конфіденційність транзакцій та забезпечити їх максимальну секретність. Для забезпечення конфіденційності в мережі Monero використовує кільцеві підписи та приховані адреси. Він використовує в роботі принцип proof-of-work, за яким кожні дві хвилини додаються нові блоки.

Сьогодні XMR, нативна монета цієї мережі, коштує 219,77 долара. Зараз в обігу знаходиться понад 18 мільйонів токенів XMR, а ринкова капіталізація складає 3 мільярди доларів. Він знизився на 59,5% від свого історичного максимуму в 542,33 долара, що спостерігався в січні 2018 року. Зараз токен торгується поряд з іншими на біржах Binance, KuCoin і Digifinex.

2. Zcash (ZEC)

Zcash — це однорангова електронна валюта з відкритим кодом, що забезпечує конфіденційність та вибіркову прозорість транзакцій. Цей проєкт запустив Зуко Вілкокс в жовтні 2016 року. Для перевірки транзакцій і створення нових токенів ZEC Zcash використовує алгоритм Equihash. ZEC є символом валюти Zcash і його можна знайти на MEXC Global, Coinbase Exchange, Kraken тощо.

Один ZEC зараз коштує 143,05 долара. Подібно до BTC, видобути можна лише 21 мільйон токенів ZEC. Наразі в обігу знаходиться 12 мільйонів. Ринкова капіталізація Zcash становить 1 мільярд доларів. У жовтні 2016 року ціна токену сягнула максимальних 3191,93 долара.

3. Horizen (ZEN)

Horizen — приватна, масштабована, надійна та безпечна мережа. Вона використовує унікальний протокол бічного ланцюга під назвою Zendoo.

Zendoo дозволяє користувачам створювати блокчейни або децентралізовані додатки в мережі. Horizen працює за алгоритмом proof-of-work і використовує стратегію zk-SNARKs. ZEN, його нативна монета, має два типи адрес: T-адреси (звичайні адреси) і Z-адреси (захищені адреси).

Загальна пропозиція ZEN становить 21 мільйона токенів, з них 12 мільйонів прямо зараз знаходяться в обігу. Ціна ZEN сьогодні становить 55,65 долара, а ринкова капіталізація — 666 мільйонів доларів. Зараз його можна знайти в списках на біржах Binance, OKEx і KuCoin.

4. Dusk Network (DUSK)

Dusk Network — це блокчейн конфіденційності рівня 1 для цінних паперів і фінансових програм. Він забезпечує договір про конфіденційну безпеку (XSC) і підтримує приватні смарт-контракти. Мережу захищає механізм консенсусу SBA, завдяки якому ця мережа є приватною, програмованою та доступною для перевірки.

DUSK — утилітний токен мережі. Його можна використовувати, щоб оплатити газ, розгортати смарт-контракти та брати участь в управлінні. Зараз в обігу знаходиться понад 388 мільйонів токенів, максимальна пропозиція яких становить 1 мільярд. Сьогодні DUSK коштує 1,00 долар і має ринкову капіталізацію в 388 мільйони доларів.

5. Verge (XVG)

Verge — це мережа, яку не можна відстежити, її запустили у жовтні 2014 року. Спочатку вона називалася DogeCoinDark, але в 2016 році назву змінили на Verge. Щоб здійснювати приватні транзакції, Verge використовує Tor (The Onion Router) та I2P (Invisible Internet Project). Tor захищає особисті дані користувачів, а I2P шифрує їх.

Verge використовує приховані адреси, щоб не розкривати адреси користувачів. Цей проєкт використовує модель proof-of-work для видобутку нових монет (XVG). Із 16,6 мільярда загальної кількості токенів вже видобули 16,5 мільярда. На сьогоднішній день XVG коштує 0,014 долара, його ринкова капіталізація становить 231 мільйон доларів.

6. Beam (BEAM)

Beam — це приватна мережа, що забезпечує конфіденційність DeFi. Її створили у січні 2019 року, і вона використовує протоколи MimbleWimble і Lelantus MW. Цей блокчейн використовує алгоритм консенсусу proof-of-work. Протокол MimbleWimble приховує суми та метадані транзакцій, а протокол Lelantus MW забезпечує конфіденційність та анонімність.

BEAM є нативним токеном цієї мережі. Це дефляційний токен, кількість якого кожні чотири роки буде зменшуватися вдвічі. Він торгується на біржах Binance, MEXC Global і Hotbit. Зараз цей токен коштує 0,46 долара, а ринкова капіталізація складає 49 мільйонів доларів. Загальна пропозиція становить 262,8 мільйона, з яких 105,7 мільйона доступні зараз.

7. Oasis Network (ROSE)

Дон Сонг разом з Oasis Labs створили мережу Oasis у 2018 році. Це блокчейн рівня 1, який обіцяє конфіденційність, низьку плату за газ, масштабованість і монетизацію токенів. Він використовує алгоритм proof-of-stake. Він застосовує рівень консенсусу та ParaTime, щоб забезпечити масштабованість.

Його створили, щоб забезпечити відкриті фінанси та економію даних, використовуючи Cosmos SDK. У листопаді 2020 року випустили ROSE, нативну монету цієї мережі. Цей токен використовується для сплати за газ, для стейкінгу і делегування на рівні консенсусу.

Токен ROSE доступний поряд з іншими на біржах Nominex, Binance, KuCoin та ZT. Зараз він торгується за 0,536 долара. Його ринкова капіталізація становить 1 мільярд доларів, зараз в обігу знаходиться 3,5 мільярда токенів.

8. PIVX (PIVX)

PIVX розшифровується як Private Instant Verified Transaction (з англ. «приватна миттєва перевірена транзакція»). Це форк від DASH, який створили у січні 2016 року. Він працює на алгоритмі proof-of-stake і використовує протокол Sapling, щоб забезпечити захищені та незахищені транзакції. PIVX відомий своєю конфіденційностю, управлінням, взаємодією та використанням у реальному світі.

Нативний токен PIVX підтримує приватний, публічний і холодний стейкінг. Наразі він коштує 0,46 долара, його ринкова капіталізація становить 31 мільйон доларів. У січні 2018 року він сягнув максимальних 13,55 долара. Токен торгується на біржах Bittrex, Binance, KuCoin тощо.

9. Super Zero Protocol (SERO)

SERO — це перший блокчейн конфіденційності, який підтримує смарт-контракти на мові Тьюринга. Цей протокол захищає Super-zk, який у 20 разів швидший, ніж zk-SNARK. Також це перша платформа захисту конфіденційності, що дозволяє випускати анонімні цифрові активи.

У червні 2019 року запустили нативний токен SERO. Він використовується для оплати газу, в якості винагороди для майнерів та для здійснення платежів. Ринкова капіталізація становить 37 мільйонів доларів, і цей токен котирується на біржах MEXC Global, CoinEX і Hotbit. Загальна пропозиція становить 650 мільйонів токенів, і сьогодні один токен коштує 0,11 долара.

10. Firo (FIRO)

Firo запустили у вересні 2016 року, і спочатку він називався Zcoin, та пізніше, у жовтні 2020 року, назву змінили на Firo. Він використовує протоколи Sigma, Dandelion та Lelantus. Ця платформа працює на гібриді алгоритму proof-of-work і системи ланцюгових замків LLMQ. Для забезпечення повної анонімності використовуються zk-докази.

FIRO — нативна монета цієї платформи. На сьогодні токен коштує 4,49 долара і торгується на біржах Binance, Huobi, MEXC Global тощо. У грудні 2017 року він сягнув максимальних 139,77 долара. Його ринкова капіталізація становить 57,7 мільйона доларів.

Варто пам'ятати, що монети конфіденційності піддаються більш ретельній перевірці, порівняно з іншими криптовалютами. Отож, якщо ви збираєтеся інвестувати в ці монети, переконайтеся, що вони не порушують жодних законів у вашій країні. Завжди варто все зважити та проаналізувати. Вкладайте лише ті суми, які вам не шкода буде втратити.