Вчора платформа для блокчейн-аналітики Nansen опублікувала детальний звіт про Avalanche, нову платформу рівня 1 (L1), сумісну з EVM.

Екосистема Avalanche, що займається вирішенням проблем масштабованості Ethereum, виконує транзакції за лічені секунди, а також використовує унікальне оновлення протоколу консенсусу і високу пропускну здатність транзакцій, щоб надавати економічно ефективні продукти. Основні проекти Ethereum, як-от Aave і Curve, вже перейшли на Avalanche, і, за очікуваннями, надалі кількість DeFi і додатків для криптовалют буде збільшуватися.

Розглянемо 10 основних ідей зі звіту Nansen:

Надійне середовище:

Комплексне середовище Avalanche задовольняє всі основні потреби екосистеми блокчейну (від DeFi і NFT до DEX і P2E). Його сумісність з віртуальною машиною Ethereum (EVM) означає, що популярні децентралізовані додатки (dApps) з усього блокчейну можуть мігрувати без жодних проблем. Загальна заблокована вартість (TVL) і dApps:

TVL в Avalanche нараховує 13,9 мільярдів доларів США, з яких більше ніж 25% надходить від Aave. Нативні додатки Avalanche Trader Joe і Benqi складають більшу частину проєкту TCL. Варто згадати й інші відомі нативні додатки: Wonderland, що є найбільш успішним форком OHM, і бойова гра Cradaba, де діє принцип «Грай та заробляй». Міст Avalanche Bridge:

Щоб підтримати багатоланцюжне майбутнє блокчейну, Avalanche розробила Avalanche Bridge, який дозволяє швидко, безпечно та економічно вигідно передавати токени ERC20 між Ethereum і C-ланцюгом в Avalanche. Цей міст дозволяє передавати різні токени ERC20, серед яких WETH, USDC і WBTC. Передача між Ethereum і Avalanche зазвичай займає десь 15 хвилин і коштує близько 3 доларів. Обсяг операцій на Avalanche Bridge:

У серпні цього року обсяг операцій на цьому мосту досяг 370 мільйонів доларів після того, як фонд Avalanche Foundation оголосив про Avalanche Rush, заохочувальний проєкт DeFi, розмір якого становить 180 мільйонів доларів. Завдяки надійним венчурним капіталам і програмам видобутку ліквідності, активність досягла свого максимуму 23 вересня, тоді обсяг операцій на мосту досяг 600 мільйонів доларів. Пропускна здатність:

Пропускна здатність Avalanche становить понад 4500 транзакцій за секунду (т/с), і транзакції здійснюються менше ніж за 2 секунди. Для порівняння, пропускна здатність біткоїну – 7 т/с, а транзакції виконуюються майже 60 хвилин. Ethereum також відстає від Avalanche: його пропускна здатність становить 14 т/с, і транзакції здійснюються 6 хвилин. Щоденні транзакції:

Кількість щоденних транзакцій зросла після того, як у серпні оголосили про ініціативу Avalanche Rush, і це привернуло до цієї платформи увагу DeFi-проєктів, що є блакитними фішками. Подібна тенденція до зростання також спостерігалася минулого місяця, коли стало відомо про стратегічне партнерство Avalanche з Deloitte. Очікується, що завдяки нещодавньому партнерству з Fireblocks кількість щоденних транзакцій в Avalanche збільшиться ще у найближчі місяці.

Плата за газ, Avalanche vs Ethereum:

Через його високі комісії за газ (особливо після серпня цього року) Ethereum звинувачують у тому, що він витісняє з ринку дрібних учасників, а також каннібалізує бізнес-моделі. Хоча в Ethereum стверджують, що винуватцем цього є зростаюча популярності NFT, Avalanche продовжує відстоювати свої ідеї щодо дешевих і доступних проєктів. Разючу різницю побачили 26 листопада, коли обяг щоденних плат за газ становив 1 311 682 доларів на AVAX і 51 389 748 доларів на Ethereum. Avalanche фокусується на NFT:

Різні проекти NFT, як-от Topps (маркетплейс спортивних NFT), Kalao (NFT-екосистема метавсесвіту), Venly Market (P2P NFT-маркетплейс), а також Crabada (NFT-гра, що працює за принципом «Грай та заробляй») користуються перевагами мережі Avalanche. 200 мільйонів доларів із коштів, які нещодавно зібрав фонд Avalanche, підуть на NFT. Однак найбільш результативними в Avalanche є децентралізовані додатки DeFi.

Коефіцієнт транзакцій, Avalanche vs Ethereum:

Коефіцієнт транзакцій між цими двома платформами виріс з 1% на початку серпня до максимальних 54% 26 листопада. В основному це пов’язано з низькими комісіями за газ на Avalanche. 26 листопада AVAX обробив більше половини щоденних транзакцій Ethereum за ціною, яка у 20 разів нижча, ніж у Ethereum. Співвідношення розумних грошей:

Avalanche залишається одним з найкращих серед альтернативних ланцюгів L1 і привертає увагу інвестиційних компаній, наприклад, Three Arrows Capital і Polychain Capital. В Avalanche зосереджено 31% від загальної кількості «розумних грошей», 46% від загальної кількості «розумних» NFT-монет, і 24% від усієї кількості смарт-трейдерів NFT. За обсягом залучення «розумних грошей» платформа входить до п’ятірки лідерів.

Висока результативність, швидші транзакції та дешеві комісії роблять Avalanche головним кандидатом на посаду наступного «вбивці» Ethereum. Саме довгостроковий вплив його ініціатив стосовно видобутку ліквідності визначить, чи буде Avalanche розвиватися і далі так, як він це робив останні 12 місяців.

Динамічна екосистема нативних програм Avalanche, популярні протоколи на основі Ethereum і спільна модель безпеки – все це робить цю платформо цікавою і вартою уваги в криптопросторі.