Сьогодні виповнюється тринадцята річниця першої транзакції з біткоїнами. На стороні, яка отримувала, був вчений-комп’ютерник Гел Фінні, якому надійшли 10 біткоїнів від Сатоші Накамото — під цим псевдонімом таємничий творець побудував мережу у 2008 році.

Майбутній фундамент

Дата проведення цієї транзакції вже увійшла в історію, і, як видно, біткоїн, як грошова мережа, дійсно працював і заклав основу для майбутнього зростання. Це сталося через тиждень після того, як Накамото запустив мережу Bitcoin на своїй комп’ютерній системі.

Як виглядала ця операція?

Ідентифікатор транзакції: f4184fc596403b9d638783cf57adfe4c75c605f6356fbc91338530e9831e9e16 і його можна знайти на всіх провідниках блоків, наприклад, Blockstream . Транзакція була включена в 170-й блок блокчейну.

Скріншот першої транзакції біткоїну від Сатоші до Гела Фінні у 2008 році

Справжня особа Сатоші

Приймаючою стороною був Гел Фінні, який помер у 2014 році від рідкісної хвороби м'язів. Він відомий своєю роботою в передових криптографічних системах і був другою особою, яка керувала основним клієнтом біткоїна. Першою був, звичайно, Сатоші Накамото. Деякі люди навіть вважають, що Гел і Накамото — це одна людина, і ця теорія існує до наших днів. Однак Фінні заперечував цю ідею до самої своєї смерті. Фінні заморозив своє тіло, маючи надію колись побачити майбутнє.

«Я видобув блок під номером 70 з гаком, і я став першою приймаючою стороною в транзакції біткоїну, коли у якості тесту Сатоші надіслав мені десять монет», — написав Фінні у дописі на форумі Bitcointalk у 2009 році. У своєму останньому дописі на цьому форумі він сказав, що справжня особа Сатоші Накамото все ще залишається для нього загадкою. На той час ці десять біткоїнів майже нічого не коштували, але за поточним курсом біткоїну їхня вартість становила б понад 350 000 доларів.

Перший твіт про біткоїн

Фінні став першим у світі, хто написав твіт про біткоїн, який був опублікований за день до здійснення першої транзакції біткоїну. У тому легендарному твіті Фінні написав: «Запускаю біткоїн». Незважаючи на його смерть, його обліковий запис у Твіттері все ще є в мережі, і через тринадцять років ця мережа сильніша, ніж будь-коли.

Передбачення

Незважаючи на хворобу, розум Фінні залишався гострим. Він мав чітке бачення майбутнього і говорив про сценарій, коли банки, де в якості застави будуть біткоїни, випустять власну криптовалюту. Потім ці монети можна буде обміняти на біткоїн у цьому банку. За словами Фінні, ці банки не будуть випускати національні валюти, але кожен з них може випускати монети на свій смак. Ця ідея дуже цікава і дуже близька до істини.

Декілька криптобірж, зокрема Binance, Coinbase і FTX, випустили власні криптовалюти. Наприклад, Binance випустила монету Binance, і за Binance можна придбати біткоїн.

Також Фінні одним із перших зробив прогноз ціни на біткоїн. У 2009 році в електронному листі до Накамото, який спочатку був втрачений, але пізніше відновлений, він підрахував, що біткоїн може коштувати 10 мільйонів доларів. Він розрахував це на основі загального світового багатства домогосподарств (становить від 100 до 300 трильйонів доларів) і екстраполював ці дані з обмеженою пропозицією біткоїну (21 мільйон монет).

Центральні банки та їхні власні цифрові валюти

Прогнози Фінні ще не стали реальністю. На даний момент фіатні гроші все ще грають важливу роль в обміні криптовалюти на криптобіржах. Більше того, наразі центральні банки наполегливо працюють над власними криптовалютами. З 2020 року майже кожен центральний банк у світі, зокрема в ЄС, США, Японії та Китаї, працює над власною цифровою валютою центрального банку (відома як CBDC). Як видно, Китай першим запровадить власну валюту.