В останні роки досить популярними стали біржі для миттєвого обміну криптовалютами. Зрештою, криптоінвестори завжди шукають біржові платформи, де пропонують низькі комісії, низьке просковзування, а також миттєві свопи між великою кількістю криптоактивів. Нижче розглянемо, чому ці біржі ростуть швидкими темпами:

Біржі з обміну криптовалют повністю децентралізовані, тому на них не зберігаються криптоактиви, і вони не потребують дозволу, а це дає вам додаткову безпеку.

Оскільки децентралізовані біржі вирішують проблеми ліквідності в майбутньому, такі біржі миттєвого обміну принесуть найбільшу користь.

Ці біржі пропонують безпечний і більш приватний спосіб обміну криптовалютами між одноранговими мережами, і саме це приваблює більшість інвесторів.

Uniswap (UNI) на сьогоднішній день є однією з найбільш популярних бірж для обміну криптовалютами. Нижче зазначимо дві платформи, які не дуже відомі, але які зараз є дуже гарним варіантом для інвестицій.

BakerySwap (BAKE)

BakerySwap (BAKE) — De-Fi-платформа, яка здійснює обмін криптовалют. Як і Uniswap (UNI), BakerySwap використовує автоматизований протокол маркет-мейкера, щоб підвищити ліквідність та підтримувати низькі комісії. Цей проєкт побудований на базі Binance Smart Chain, і він прагне надати своїм клієнтам універсальну багатофункціональну De-Fi-екосистему.

Джерело даних: Tradingview.com

На момент публікації цього матеріалу BAKE, нативний токен платформи, продавався за 1,15 долара. Ринкова капіталізація токена становить близько 220 мільйонів доларів. Це означає, що потенціал для подальшого зростання є, особливо якщо врахувати, що BakerySwap (BAKE) запустили у 2020 році.

LuaSwap (LUA)

LuaSwap (LUA) — це багатоланцюговий автоматизований протокол маркет-мейкера, який дозволяє здійснювати в своїй DeFi-екосистемі миттєвий обмін криптовалютами. Також платформа розробила інноваційні функції для переміщення ліквідності між різними ланцюгами, і це дає користувачам більшу гнучкість і впевненість під час торгівлі.

Його нативний токен управління називається LUA, і на момент написання цієї статті він продавався за 0,06285 долара, а ринкова капіталізація становила близько 8,5 мільйона доларів. LUA поки що недоступний на багатьох великах біржах, тому має гарний потенціал для майбутнього зростання.