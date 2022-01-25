Незважаючи на те, що ринкова капіталізація ринку цифрової валюти дуже впала, і різні активи втратили значну кількість своїх піпсів, ринкові інвестори шукають вигідні можливості, куди вкласти свої кошти, коли на ринку відбувається спад.

Наразі очікується підвищення процентної ставки, яке, за повідомленням голови Федеральної резервної системи Джеремі Павелла, відбудеться в березні, і ринкові інвестори мають усвідомлювати, що ринок якийсь час може залишатися ведмежим.

Більш жорстка монетарна політика повинна стримати гіперінфляційний тиск на економіку США.

Якщо ви ще не передумали купувати цифрову валюту, щоб отримати максимальні прибутки, нижче наводимо список кращих, на нашу думку, криптоактивів.

Tether (USDT)

Tether, найбільше стабільна монета за ринковою капіталізацією, доводить, що вона є надійним цифровим активом. Завдяки його стабільності, а також прив'язці до долара США, його вартість може зрости, незважаючи на негативні торгові настрої, що виникають на крипторинку. І оскільки його ціна дорівнює долару, цей токен напевно оцінить, якщо ФРС посилить свою монетарну політику раніше.

Може скластися думка, що після цілого місяця втрат і негативного цінового балансу зараз Ripple почав відновлюватися і зростати. Та варто зазначити, що найкращий спосіб отримати прибуток від криптоактиву — це купити його, коли він торгується на ведмежому ринку. Якщо ви вирішите купувати XRP у такий період, то зможете отримати непогані прибутки.

Враховуючи хвилювання, яке викликає оновлення Ethereum до ETH2, завдяки якому можна буде контролювати витрати на транзакції та позбутися проблем із перевантаженням мережі, варто бути готовим до тих можливостей, які з'являться після виходу цього оновлення на ринок.