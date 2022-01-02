3 найкращих для початківців криптовалюти у 2022 році

Криптовалюти є новим класом інвестиційних активів, які стрімко зростали протягом останніх кількох років. Все більше і більше грошей надходить у криптовалютну галузь, тому, якщо плануєте випробувати свої сили у цій сфері, то зараз найкращий час. Розглянемо деякі важливі моменти:

Криптовалютний ринок насичений величезною кількістю проєктів, кожен з яких має свої переваги.

Новачку часто важко вирішити, що варто придбати.

Та головне завдання — зосередитися на монетах, які мають репутацію та визнане ім'я.

Нижче розглянемо три криптовалюти, які найкраще підходять для інвесторів-початківців:

Біткоїн (BTC)

Біткоїн (BTC) є найбільшою криптовалютою за ринковою капіталізацією і вважається золотим стандартом на ринку криптовалют. Його визнають, і він торгується вже багато років.

Джерело даних: Tradingview.com

Щоб зрозуміти, що таке біткоїн, не потрібно проводити детальний аналіз. До того ж, вся інформація, яка вам потрібна для торгівлі біткоїнами, як для новачка, знаходиться в легкому доступі. І, нарешті, ви можете придбати біткоїн (BTC) буквально на всіх основних біржах.

Ethereum (ETH)

Так, як і Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) визнав широкий загал, і це друга за величиною монета за ринковою капіталізацією. Ви зможете купувати та продавати його на всіх основних біржах.

Окрім того, сьогодні навіть не потрібно купувати цілу монету ETH чи навіть BTC. Завдяки цьому ці дві монети ідеально підходять для невеликих інвестицій. Ethereum розглядають як основу блокчейн-індустрії, і має великий потенціал у майбутньому.

Tether (USDT)

Новичкам також важливо зробити певні інвестиції в стейблкоіни. Це може допомогти захиститися від волатильності на ринку. Насправді існує багато стейблкоінів.

Tether (USDT) — чудовий варіант для таких інвестицій. Він входить до п'ятірки найкращих криптовалют за ринковою капіталізацією, і його визнають на рівні з Ether та Bitcoin. Його також можна придбати на великих централізованих біржах.