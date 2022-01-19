5 причин, чому варто купити Polygon

Polygon — це рішення рівня 2 для Ethereum, яке може просто вибухнути у 2022 році

З моменту заснування біткоїну, який став піонером серед криптовалют, криптографи слідують тенденції і вже створили безліч інших цифрових монет. Зараз налічується понад 6000 таких монет, і ще більше знаходиться на стадії розробки. Polygon є однією з багатьох криптовалют, що виникли після біткоїну, які називаються альткоїнами.

Polygon розробили у 2019 році. Спочатку він називався «Matic Network», але пізніше його перейменували на Polygon. Його головним завданням було вирішити проблему масштабування, яка існувала на блокчейні Ethereum, і щоб при цьому не було високих комісій за газ. Якщо ви хочете додати цю монету до свого інвестиційного портфелю, нижче розглянемо декілька моментів, які вам варто знати.

1. Використання Polygon в галузі децентралізованих фінансів (Defi)

Як зазначалося раніше, головна мета Polygon полягала в тому, щоб допомогти масштабувати транзакції на блокчейні Ethereum, і щоб при цьому витрати на транзакції залишилися якомога нижчими. Polygon вдалося досягти обох цих пунктів. Завдяки привабливим характеристикам цієї криптовалюти, багато розробників Defi швидко впроваджують її. Використовувати Polygon дуже легко, швидко і доступно, і завдяки цьому він став лідером на ринку в цьому секторі. Враховуючи, що наразі індустрія Defi коштує понад 100 мільярдів доларів, можна добре заробити, інвестуючи в цю монету, якщо вона продовжить набирати обертів в галузі. Крім того, в екосистемі Polygon нещодавно запустили Uniswap V3, щоб залучити більше розробників і користувачів Defi до мережі Polygon. Чим більше користувачів буде в неї, тим вище буде попит на цю монету, а відповідно і ціна.

2. Polygon має чіткий план

Із понад 6000 цифрових монет, які існують на сьогодні, дуже мало проєктів мають чіткі плани щодо того, чого вони збираються досягти у майбутньому. Більшість із них – проєкти dump and pump (з англ. — «накачати і скинути»), які прагнуть лише зібрати кошти, а потім зникають у небуття. Polygon – це один із небагатьох проєктів, які показали чіткий курс. Зараз цей проєкт надає реальні та практичні рішення для фінансової галузі.

Не варто поспішати інвестувати свої кошти в будь-який проєкт, який певний час лише роздуває свої масштаби, обіцяючи прибутки, але не має чіткої функції. Розумно було б вивчити команду, яка стоїть за будь-яким проєктом, її навички, досвід та майбутні перспективи. Команда, що стоїть за Polygon, показала свою серйозність і готовність надавати рішення для індустрії криптовалют та робити її більш зручною. Серед найбільш помітних рішень, які створив Polygon, – функція масштабування, яку поки що багато блокчейнів обійшли стороною. Проте команда продовжує дослідження, щоб ще більше просувати свою платформу.

3. Приголомшлива ринкова капіталізація Polygon

Ринкова капіталізація – це вартість усіх монет, які знаходяться в обігу. Щоб дізнатися капіталізацію криптовалюти, необхідно поточну ціну монети помножити на загальну кількість монет в обігу. Це значення є показником стабільності конкретної криптовалюти. Чим вища ринкова капіталізація, тим стабільніша цифрова валюта, про яку йде мова. Тобто коли ринок буде коливатися, що час від часу трапляється, ціна цієї монети істотно не постраждає.

Поточна ринкова капіталізація Polygon становить трохи більше 15,7 мільярда доларів. Вартість ця відносно стабільна порівняно з флагманською цифровою монетою, біткоїном, ринкова капіталізація якого складає близько 794 мільярди доларів. Наразі за цим показником Polygon займає 13-е місце серед усіх криптовалют. Інвестиції в цю монету схожі на азартні ігри. У найближчі кілька років вона буде зростати, хоча й повільно.

4. Polygon має міцні партнерські стосунки

Якщо бажаєте дізнатися, чи є у проєкту майбутнє, подивіться на партнерів цього проєкту. Більшість криптовалютних проєктів прагнуть зібрати якомога більше готівки, особливо під час первинної пропозиції монет, а потім зникнути з грошима інвесторів. Polygon відрізняється від інших відомих цифрових валютам, як-от Ethereum та біткоїн. Він залучив серйозних потенційних партнерів, наприклад, Kyber Network і GraphLinq Protocol. Kyber Network використовує платформу Polygon, щоб підвищити ліквідність своєї програми. За допомогою цього рішення для масштабування компанія розробила Rainmaker, першу програму для видобутку ліквідності. Завдяки низькій платі за газ в Polygon, а також партнерству з GraphLinq до мережі приєдалося багато користувачів. Polygon збирається підписувати нові партнерські угоди, тому вартість цієї монети зростатиме найближчим часом.

5. У Polygon низька точка входу

Якщо всі привабливі характеристики цієї монети не є для вас вагомою причиною, щоб додати її до свого портфелю, то вам варто розглянути її номінальну точку входу. Більшість великих проєктів, які входять до списку 20 найкращих криптовалют, є відносно дорогими, окрім декількох. Polygon входить до числа тих монет, які мають потенціал, але ціна яких все ще досить низька. На даний момент ціна одного MATIC становить 2,18 долара. Тобто сто токенів коштуватимуть трохи більше 200 доларів. Це дуже мала сума порівняно з такою валютою, як Ethereum, яка торгується більше ніж за 3500 доларів. Якщо за кілька років MATIC досягне позначки 50 доларів, а це можливо завдяки його характеристикам та прогресу, можна отримати дуже непогані прибутки. Розглядайте купівлю кількох монет MATIC до свого портфелю як можливість розподілити ризики, а також диверсифікувати свої інвестиції.