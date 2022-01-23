5 причин, чому варто придбати біткоїн

Якщо ви хочете інвестувати в криптовалюти , існує багато доступних варіантів. Їх настільки багато, що може бути важко вирішити, в які активи інвестувати чи яку криптовалюту купити. Понад 8000 криптовалют боряться за вашу увагу, але є деякі, які виділяються серед них. Біткоїн займає перше місце в цьому списку.

Скоріше за все, ви вже розглядаєте можливість купити деякі активи, але ви не впевнені, чому варто обрати той чи інший серед решти активів. Якщо ви належите до цієї категорії людей, у нас є гарна новина, у цій статті ми пояснимо п’ять причин, чому вам варто придбати біткоїн .

1. Біткоїн – це валюта майбутнього

У 2008 році не так багато людей були готові прийняти біткоїн як засіб збереження вартості. Тим не менш, наразі все більше людей та організацій використовують цей актив.

По всьому світу є біткоїн-банкомати для фізичних осіб, які здійснюють транзакції з біткоїнами. Така потреба виникає через зростання попиту на цифровий актив. Лише в США понад 15% американців володіють більше ніж 100 мільйонами біткоїн-гаманців. З цього відсотка понад 1 мільйон користувачів щодня купують і продають біткоїни.

2. Дефіцит біткоїнів принесе більше цінності в майбутньому

Фіатна валютна система виявилася досить ефективною, але мала основний недолік. Уряд будь-якої країни може вирішити надрукувати стільки грошей, скільки захоче. Хоча це може бути гарним способом створити або контролювати інфляцію, це означає, що вартість грошей залежить від того, що вирішить зробити уряд в якийсь момент часу.

Тут і криється основна відмінність біткоїну, адже його пропозиція обмежена. Існує лише 21 мільйон біткоїнів, які можна викарбувати чи намайнити. Це допомагає захистити його вартість, бо на нього не поширюються закони інфляції чи дефляції.

Дефіцит біткоїну робить його більш схожим на цифрове золото. Його важко видобути, пропозиція цієї криптовалюти обмежена. Подумайте про це з такого ракурсу: попит на біткоїн постійно зростає. З основ економіки відомо, чим більше попит, тим вище ціна активу. Тепер додайте той факт, що біткоїн дуже дефіцитний; його вартість неодмінно зросте до ще більш астрономічних рівнів.

Пам’ятаєте, коли біткоїни торгувалися менше ніж за долар? Тепер він здорожчав більше ніж на 5 мільйонів відсотків. Важко навіть уявити таке зростання, але воно сталося. Подумайте, що може статися ще за 20 років, якщо ви купите біткоїн зараз.

3. Біткоїн забезпечує повну анонімність і конфіденційність

Біткоїн — це повністю децентралізована система. На відміну від централізованих систем, які контролюються сторонніми центральними банками та можуть заморожувати або призупиняти рахунки, транзакції з біткоїнами здійснюються без пильного нагляду з боку якоїсь установи чи організації. Ваші біткоїни не можна конфіскувати, а гаманець не можна заморозити. Все більше компаній та відомих установ використовують криптовалюту для платежів і розрахунків за покупки. Для організацій система обліку блокчейн-реєстру більш вигідна. Транзакції реєструються в такому порядку, в якому вони здійснюються. Їх не можна змінити, і перед будь-якими операціями кожну транзакцію потрібно підвердити належним чином.

Навіть банки починають експериментувати з біткоїнами. Деякі країни вже визнали біткоїн своїм основним платіжним способом.

Окрім анонімності, біткоїн дозволяє здійснювати транзакції швидше. Усі ці фактори разом роблять біткоїн ідеальним варіантом для інвестування.

4. Біткоїн має перевагу першості на ринку

Майже будь-який продукт, який є першим у своєму класі, має перевагу над іншими продуктами того ж класу. Те ж стосується і біткоїну. Це альфа всіх криптовалют. Цей криптовалютний актив став першопроходцем.

Це означає, що хоча з кожним днем будуть з'являтися нові криптовалюти та альткоїни, найбільше довіри буде до біткоїну. За його ціною стоїть історія. Біткоїн все ще залишається найдорожчою криптовалютою. Якщо це вас не переконало, перевірте його ринкову капіталізацію, яка показує, що в біткоїн готові інвестувати більше людей, ніж у будь-яку іншу криптовалюту.

Можна легко забути про Dogecoin або Litecoin, та чи може зникнути біткоїн? Чи можете ви уявити, що він відступає на задній план і випаровується, як хмара пару? Я не можу, і б’юся об заклад, що ви також не зможете.

Давайте проведемо експеримент і зберемо сотню людей або й більше, поставимо їм завдання за 10 секунд згадати п’ять криптовалют. Запевняю вас, біткоїн буде в кожному окремому списку. Кожен інвестор повинен бути певен, що цифрова валюта або сховище цінності, яке він обрав, викликає найбільшу довірену серед усіх інших і має найкращі результати з точки зору вартості та ринкової капіталізації.

5. Біткоїн — безпечна та надійна інвестиція

Однією з причин, чому люди так довіряють біткоїну, є його висока репутація. Біткоїн забезпечує солідний рівень безпеки. Він відповідає вимогам регулювання з боку SEC, ASIC та інших установ, що регулюють криптовалюту. Інвестувати в інші криптовалюти може бути страшно. З іншими криптовалютами вам потрібно дізнатися, хто їхній засновник; вивчити, чи регулюється та контролюється цей актив, а потім вирішити, чи стане він гідною інвестицією чи ні. А-от довіра до біткоїну не викликає жодних сумнівів. Якщо ви маєте добре захищений криптовалютний гаманець для зберігання ваших адрес і ключів, ваші біткоїни будуть в безпеці.

Кінцева примітка

Основні фактори ми вам перелічили. Біткоїн — чудова інвестиція. Та в кінцевому підсумку саме вам вирішувати, чи стане біткоїн гарним сховищем вартості для вас, чи доповнить ваш інвестиційний портфель. Зрештою, це ваші гроші. Яке б рішення ви не прийняли, переконайтеся, що ви зважили всі переваги та недоліки, перш ніж зробити кінцевий висновок. Що ще більш важливо, пересвідчіться, що ви ретельно обдумали всі ці причини.

Пам’ятайте, ринок криптовалют дуже нестабільний. Вкладайте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити. Зазначена інформація не є інвестиційною порадою. Перш ніж купувати біткоїн або будь-яку іншу криптовалюту, варто добре проаналізувати ринок.