5 причин, чому варто придбати NEAR

Завдяки нестабільності криптовалютного простору в 21 столітті можна з легкістю заробити багато грошей. Все, що вам потрібно зробити, це лише інвестувати кошти, коли ціни мінімальні, та отримати прибутки, коли вони стануть максимальними. Та всі ми знаємо, що зробити це не так вже легко. Тим не менш, ви вже зараз плануєте свій вихід на пенсію і шукаєте криптовалюту, яку потрібно обрати з-поміж 10 000 інших на ринку та придбати. На щастя, вам вдалося отримати список монет.

Проте забудьте на хвилину про монети з вашого списку. Хочемо звернути вашу увагу на NEAR Protocol. Перш ніж зробити важливий крок, розгляньте п’ять причин, які ми зазначили нижче. Та спочатку давайте розглянемо базові основи Near Protocol.

NEAR Protocol — це блокчейн третього покоління, який створили Олександр Скіданов та Ілля Полосухін у 2017 році. Спочатку це була платформа машинного навчання. Тепер це мережа, що винагороджує комп’ютери за роботу з платформою. NEAR Protocol дозволяє прискорити транзакції, збільшити пропускну здатність та сумісність.

Це базовий рівень, на якому можна створювати децентралізовані додатки. Порівняно з іншими блокчейнами, він стійкий, сумісний, безпечний, економічно вигідний, дружній і корисний для користувачів. NEAR Protocol прагне зробити революцію в системах і вплинути на те, як користувачі загалом використовують Інтернет.

1. NEAR Protocol доступний і готовий для використання

NEAR Protocol — це керована спільнотою децентралізована платформа, яка дозволяє розробляти та використовувати dApps. Це децентралізована база даних і обчислювальна платформа без сервера. Завдяки цьому інженери та новатори можуть легко використовувати її для створення різноманітних продуктів, а також обслуговується пул користувачів. Вона розширює масштаби Open Finance і відкриває шлях до Web 3.0.

NEAR Protocol дозволить створювати зручні додатки, які потребуватимуть зовсім невеликий дозвіл або взагалі працюватимуть без нього. Для NEAR в першу чергу важлива зручність використання. Це означає, що програми, які створені в мережі, будуть відображати програми на веб-платформах, а також гарантуватимуть безпеку. Завдяки цьому, можна буде легко долучати проєкти та легко підписуватися на них, а ціни та стилі використання будуть передбачуваними, такими, до яких користувачі вже звикли.

По суті, і користувачі, і розробники будуть насолоджуватися безперебійностю роботи на цій платформі. Стане легше створювати облікові записи з доменними іменами, які зрозумілі кожному; відпаде потреба у службі імен Ethereum (ENS).

Розробникам зовсім спростили процес створення та розгортання додатків. Вони можуть використовувати набори JavaScript, Rust і AssemblyScript для розробки програмного забезпечення. Також у них буде інструмент для пошуку на платформі NEAR Explorer.

2. NEAR Protocol використовує фрагменти своїх даних

NEAR Protocol використовує шардинг, що дозволяє розділити дані. Це покращує його масштабованість, бо дозволяє виконувати більше транзакцій. Такий підхід називається Nightshade. Він дозволяє мережі рости, адже збільшується кількість вузлів.

Завдяки шардингу кожен вузол зберігає невелику частину даних платформи. Якщо мережа дуже завантажена, обчислювальна робота розподіляється між вузлами. Вузли здійснюють обробку даних і додають отриману інформацію до основного ланцюга. Це покращує безпеку мережі, оскільки зменшуються потенційні точки збою, адже кожен вузол контролює частину мережі.

Окрім того, це може допомогти вирішити трилему блокчейну. Окрім шардинга, NEAR Protocol розробив динамічний повторний шардинг, який дозволяє регулярно та динамічно коригувати кількість шардів (сегментів) відповідно до вимог користувачів. Завдяки цьому збільшується пропускна здатність транзакцій і зменшуються транзакційні витрати.

На відміну від інших блокчейнів, які використовують такий підхід, усі сегменти є частиною основного ланцюга. У ньому також є Doomslug. Це дозволяє валідаторам генерувати блоки по черзі, один блок за проміжкок часу, залежно від їхньої ставки. На створення блоку йде приблизно одна секунда.

3. NEAR Protocol використовує екологічно чистий алгоритм консенсусу

На відміну від блокчейнів-першопроходців, NEAR Protocol використовує спеціалізований алгоритм підтвердження частки — Thresholded Proof-of-Stake. Завдяки цьому блокчейг більш децентралізований, адже забезпечується взаємодія операторів вузлів із мережею, і для цього не потрібен дозвіл. Окрім того, не потрібно об’єднувати потужності валідаторів, і оператори вузлів можуть долучатися з будь-якого місця. Це забезпечує справедливий і передбачуваний консенсус.

Також це сприяє зростанню, адже більше вузлів зможуть приєднатися. Розробники та інноватори мають змогу заробляти гроші на своїх проєктах. Коли створюється контракт, для нього встановлюється комісія, і розробник може його відкликати.

На відміну від інших блокчейнів на базі proof-of-stake, делеговані токени не втрачаються, коли валідатора відключають за зловмисну поведінку; втрачається лише нагорода.

4. NEAR Protocol має мости

Блокчейни покращують свою сумісність, створюючи зв’язки з іншими блокчейнами. З цією метою NEAR Protocol має кілька мостів. Завдяки мосту Aurora він став сумісним з віртуальною машиною Ethereum, а розробникам стало легше переносити свої програми на швидкий, недорогий і масштабований NEAR.

Також NEAR Protocol співпрацює з Terra, щоб поєднати активи Terra з цією платформою. Крім того, він використовує міст Rainbow, який здійснює переказ коштів між NEAR і Ethereum. Більше того, існує мережа Octopus Network, яка забезпечує взаємодію з блокчейнами, зокрема з Bitcoin, Polkadot, Cosmos тощо. Завдяки цьому він буде сумісним з токенами на базі NEAR і протоколом міжблокчейн-комунікації (IBC).

Завдяки цим мостам у січні 2022 року збільшилась пропускна здатність транзакцій (721 061).

5. Екосистема NEAR Protocol розширюється

Завдячуючи своїм футуристичним характеристикам та спільноті розробників, за останні два місяці його екосистема зросла експоненціально. На даний момент вона займає третє місце серед найшвидших платформ для розробників. NEAR Protocol планує поєднати творчість своєї спільноти з точними рішеннями та виконанням. Окрім того, він прагне швидко вдосконалити свій протокол за допомогою нагляду з боку громади та її внеску в екосистему.

NEAR Protocol має на меті підготувати платформу до Web 3.0. Протокол Flux, Mintbase і Paras — найбільш популярні проєкти в екосистемі.

Кінцева примітка

Щоб інвестувати в NEAR Protocol, необхідно придбати його нативний токен NEAR. NEAR використовується в якості винагороди для операторів вузлів і валідаторів. Також за допомогою токену сплачують транзакції, запускають додатки і резервують одиниці зберігання для програм. В якості дефляційного важелю його спалюють. Отримати більше токенів NEAR можна кількома способами: можна здійснити стейкінг, отримати їх в якості винагороди, здобути перемогу в хакатоні NEAR, керувати спільнотою, розбудовувати мережу або бути активним учасником спільноти.

На сьогодні NEAR займає 22-у позицію серед криптовалют, ринкова капіталізація становить 8,5 мільярда доларів. Зараз він коштує 13,77 долара і сягнув максимальних 20,44 долара в січні 2022 року. Загальна пропозиція токенів складає 1 мільярд, 618,4 мільйона з яких наразі знаходяться в обігу. Зараз він торгується на біржах Binance, MEXC Global і Huobi Global.

Якщо ви вже можете уявити світ Web 3.0, то можете сміливо купувати NEAR. Проте вирушувати вам, і, зрештою, це буде ваша втрата чи здобуток. Попереджаємо, ця інформація не є фінансовою порадою. Варто добре проаналізувати ринок і приймати зважене рішення.