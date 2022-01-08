Акції GameStop зросли на 22% на розширених торгах у четвер після того, як у звіті Wall Street Journal оприлюднили, що цей роздрібний торговець ігровими товарами планує створити ринок невзаємозамінних токенів (NFT). Далі у звіті, де посилаються на людей, які певним чином мають відношення до цього питання, розголошується, що GameStop прагне установити партнерства з учасниками криптопростору, щоб створювати ігри та продукти для NFT-ринку.

Як повідомляється, компанія Grapevine (штат Техас) найняла понад два десятки людей саме для NFT-бізнесу і планує створити онлайн-центр, де можна буде купувати, продавати та торгувати NFT-товарами з віртуальних відеоігор, як-от одяг для аватарів та зброя.

На момент написання даної статті акції GameStop (GME) торгувалися за 131,03 долара США. Тобто за день ціна зросла на 1,28%. Хоча акції цієї компанії досить стійкі, та завдяки виходу на NFT-ринок, який зараз процвітає, GameStop зможе отримати такий необхідний шанс, щоб звільнитися нарешті від величезних втрат.

Наразі GameStop займається традиційним продажем нових та не зовсім фізичних відеоігор. Однак Райан Коен, новообраний голова правління компанії, прагне спрямувати компанію в технологічному напрямку.

Хочемо зазначити, що рішення GameStop долучитися до світу NFT не є новим. У травні 2021 року компанія запустила простенький вебсайт під назвою GameStop NFT.

Цей сайт запрошував творців контенту брати участь у створенні NFT-платформи. На ньому зазначалось:

«Запрошуємо першокласних інженерів (solidity, react, python), дизайнерів, геймерів, маркетологів та лідерів спільноти. Якщо бажаєте приєднатися до нашої команди, надішліть свій профіль або портфоліо на адресу: [email protected]».

Налагодження стратегічних партнерств

За даними джерел, GameStop просить окремих розробників та видавців вказувати NFT на своєму ринку, коли його запустять пізніше цього року. Зокрема, зовсім скоро компанія підпише угоди про стратегічне партнерство з двома криптокомпаніями, які поділяться своїми технологіями та будуть спільно інвестували в ігри, а також займатися іншими ініціативами стосовно NFT.

Loopring, протокол рівня 2, який, за чутками, є однією з компаній, що співпрацює з GameStop, також пережив сплеск своїх нативних токенів. На момент написання цього матеріалу Loopring (LRC), що посідає 61-е місце серед криптовалют за ринковою капіталізацією, протягом останніх 24 годин зріс на 6,66% і торгувався за 1,81 долара.

Хоча інтеграція невзаємозамінних токенів у бізнес GameStop, можливо, допоможе повернути йому удачу, та варто зазначити, що цей план є ризикованим. Експерти вважають, що NFT-простір — це величезна бульбашка, яка обов'язково лусне, а інвестори просто втратять свої кошти.