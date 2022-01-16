Акції-меми знизяться, бо трейдери перейдуть на криптовалюти

Генеральний директор Tradier Ден Раджу стверджує, що а жіотаж довкола акцій-мемів повільно згасає, бо трейдери роблять ставки на криптовалюти.

Також він очікує, що більш чітке нормативне регулювання позитивно позначиться на криптогалузі у 2022 році.

Пам’ятаєте WallStreetBets і божевілля довкола акцій-мемів, завдяки якому GameStop, AMC Theaters та інші акції, які погано працюють, підстрибнули до максимальних піків у 2021 році?

За словами засновника фінтех-компанії, яка має надійну репутацію в галузі роздрібної торгівлі, у 2022 році ми можемо спостерігати зовсім інший сценарій.

Генеральний директор Tradier Ден Раджу стверджує, що після того, як в першій половині минулого року відбулися приголомшливі перегони, і деякі великі короткострокові продавці вийшли з гри, акції-меми значно впали, і інтерес до них поступово знижується.

The Insider наводить цитату Раджу про те, що з великою ймовірністю цього року роздрібні трейдери будуть шукати прибуткові можливості в криптовалютах, тому ціни на акції мемів знизяться. На його думку, активні трейдери будуть намагатися отримати прибутки з цифрових активів,тому акції GameStop і AMC Theaters почнуть згасати.

Керівник Tradier зазначив, що минулого року акції-меми активно зростали значною мірою саме через пандемію Covid-19. Він пояснив, що каталізатором стало те, що збільшилась кількість людей, яким раптом довелося працювати з дому.

Раджу додав, що також зіграла свою роль волатильність ринку, яка підштовхнула ці активи до нових максимумів.

Крипторегулювання

На думку керівника Tradier, у 2022 році надзвичайно важливу роль у загальному впровадженні криптовалют матиме криторегулювання, адже воно визначить статус цього класу активів. Раджу вважає, що регулювання легітимізує клас криптоактивів, тому ще більше інвесторів зайде в криптогалузь, і ціни підвищаться.

Багато оглядачів та експертів галузі також підкреслили, що тема регулювання, як очікується, буде провідною в цьому році. Більшість прогнозів вказують на те, що чітке, належне регулювання має привабити солідних інституційних інвесторів, наприклад, MicroStrategy і PayPal.

Та Раджу вважає, що завдяки легітимності, яку матиме клас криптоактивів після регулювання, не лише зросте кількість інституційних інвесторів з великими фінансами. На його думку, роздрібні трейдери також збільшать свої позиції і перенаправлять свої кошти з акцій-мемів у криптовалюту.

Акції GameStop та AMC

У грудні 2020 року акція американського продавця відеоігор GameStop коштувала близько 19 доларів. Однак у січні 2021 року вартість цих акцій різко зросла до максимальних 347,51 долара. На той час акції GME зросли більше ніж на 1500%.

Зараз акції торгуються десь за 117 доларів, що перевищує минулорічну ціну на 196%. З початку цього року акції знизилися на 23%.

Подібна траєкторія ціни спостерігається і для акцій AMC, які зросли на 520% за минулий рік. З того часу, як у червні ці акції сягнули рекордних 72,62 долара, зараз вони торгуються нижче.

Акції AMC впали на 22% з початку цього року.