Alchemy Pay стрімко зростає і сьогодні здорожчав на 46%

Сьогодні ціна Alchemy Pay в реальному часі становить 0,087 долара США, а обсяг торгів за 24 години складає 101,6 мільйона доларів. За останні 24 години Alchemy Pay здорожчав на 46%. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Alchemy Pay, читайте далі, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще придбати Alchemy Pay

Оскільки ACH є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ACH за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ACH прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на ACH

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ACH.

Що таке Alchemy Pay?

Alchemy Pay є першим у світі рішенням платіжного шлюзу, що прагне подолати розрив між фіатною та криптовалютною економіками.

Окрім того, що Alchemy Pay дозволяє здійснювати криптовалютні платежі, він також забезпечує безперешкодний і легкий доступ до криптоінвестицій, рішень для блокчейну та DeFi-сервісів, які налаштовані таким чином, щоб ними могли скористатися і досвідчені професіонали, і новачки, які тільки знайомляться з криптовалютами та блокчейн-технологією.

Alchemy заснували в 2018 році, і на той час це була просто база торгових мереж, серед яких найбільша гонконгська меблева компанія Pricerite, сінгапурська Cé La Vi, канадський взуттєвий бренд Aldo, компанія з розробки програмного забезпечення Arcadier і служба таксі Midwest Global Asia.

Alchemy Pay постійно зростав, і завдяки його партнерству з Binance і QFPay кількість кінцевих користувачів і торгових точок виросла до мільйонів, серед його клієнтів навіть гігант електронної комерції Shopify.

Чи варто купувати Alchemy Pay сьогодні?

Перш ніж приймати будь-яке рішення щодо інвестицій, не полініться і почитайте прогнози цін та аналізи ринку. Ціна Alchemy Pay може різко коливатися в будь-яку сторону.

Прогноз ціни Alchemy Pay

За даними Wallet Investor, ACH може стати прибутковою інвестицією. За їхніми прогнозами, у 2027 році ціна токену становитеме 0,46 долара. 5-річні інвестиції принесуть прибуток близько 428%. Якщо зараз інвестувати в цю криптовалюту 100 доларів, то в 2027 році, можливо, ви отримаєте 527 доларів.

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