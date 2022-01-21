Відомий факт, що ринок криптовалют буквально робить людей багатими за одну ніч. Дійсно, 2021 рік був роком криптовалют, більшість альткоїнів встановили рекорди під час свого зростання. Та на початку 2022 року більшість із цих токенів дещо втратили свої сили. А чи можна розбагатіти на альткоїнах? Давайте розглянемо деякі основні моменти:

Альткоїни показали, що вони мають найбільший потенціал для росту, порівняно з традиційними токенами, як-от біткоїн та інші.

У 2021 році деякі альткоїни виросли на більше ніж 10 000%, при цьому попит на них зростав протягом року.

Окрім того, на даний момент альткоїни пропонують деякі надзвичайно цікаві блокчейн-проєкти.

Отож, якщо бажаєте розбагатіти на альткоїнах, вам варто звернути увагу на два недооцінені токени:

Anchor Protocol (ANC)

Anchor Protocol (ANC) — це інноваційний DeFi-проєкт, створений на базі мережі Terra. Він прагне надавати легкий доступ до групи DeFi-продуктів, забезпечуючи при цьому високу швидкість та ефективність. Через те, що цей проєкт знаходиться на радарах інвесторів, він має гарні перспективи.

Джерело даних: Tradingview.com

Варто зазначити, що мережа Terra, на базі якої побудовали Anchor Protocol, також є досить популярною. Загальна заблокована вартість (TVL) токену ANC ще багато в собі приховує, тому варто зробити ставки на цей токен, адже в майбутньому він буде зростати. На момент написання статті монета торгувалась за 2,23 долара, а ринкова капіталізація становила близько 465 мільйонів доларів. Якщо ви шукаєте перспективний DeFi-проєкт на майбутнє, зверніть свою увагу на Anchor Protocol.

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