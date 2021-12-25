Сенаторка Вайомінгу подала законопроєкт про криптовалюту, де чітко окреслила правила регулювання для різних класів активів

Згідно із публікацією Bloomberg, сенаторка Синтія Ламміс готується подати в Конгрес комплексний законопроєкт. Зазначений законопроєкт запровадить захист користувачів криптовалют і надасть рекомендації щодо активів та їх класифікації. Він також дасть рекомендації щодо регулювання стейблкоїнів, а також визначить, як цифрові активи мають оподатковуватись, як повідомив Bloomberg у четвер.

Ламміс є прихильницею біткоїну і давно виступає за введеня регулювань, що підуть на користь криптовалюті. Якщо запропонований нею законопроєкт схвалять, то він значно прояснить ситуацію щодо чинного законодавства та статусу цифрових активів у США. Сенаторка пропонує створити наглядовий орган під спільною юрисдикцією Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) і Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Ще до того, як вона зайняла своє крісло, сенаторка Ламміс була прихильником біткоїну і запекло захищала цей актив. Дійсно вона одна з небагатьох політиків, які приймали пожертвування на кампанію у криптовалюті; внески на її вебсайті можна було здійснити в біткоїнах за допомогою BitPay. У своїй нещодавній статті вона поставила під сумнів правильність рішення призначити Джерома Павелла і Лейл Брейнард на посади у Федеральній резервній системі, адже їхнє політичне поводження з цифровими активами заважало криптовалюті у Вайомінгу.

Розділена палата, в прямому сенсі

Сенатор Ламміс закінчила свою роботу над законопроєктом і знає, що буде нелегко змусити палату прийняти її пропозицію. Ця республіканська законодавиця зараз засідає в банківському комітеті Сенату і сподівається, що їй допоможуть врегулювати цифрові активи у країні за допомогою нормативних актів.

На своїй сторінці в Twitter сенаторка закликала виборців підштовхнувати своїх сенаторів підтримати цей законопроєкт стосовно цифрових активів, оскільки вона шукає двопартійних співавторів із дещо розділеної палати.

За конституцією, щоб якийсь законопроєкт винесли на голосування в палаті, потрібно мінімум 60 голосів, при цьому наразі палата ділиться 50 на 50, демократи – республіканці. В разі потреби віце-президентка Камала Гарріс проводить вирішальне голосування.

У жовтні сенаторка Вайомінгу оголосила про своє право власності на біткоїн, як того вимагає Закон «Зупинимо торгівлю знаннями Конгресу». Ламміс розповіла, що вона здійснила купівлю в серпні. Це зізнання увінчає її лаврами проповідника біткоїну в політичному колі. Згідно зі звітом Wall Street Journal, сенатор Пет Тумі є єдиним членом банківського комітету Сенату, який відкрито підтримує криптовалюти.

У депутатів Палати представників виникли питання стосовно володіння криптовалютою та іншими цифровими активами. Представник Конгресу Александрія Окасіо-Кортез, яка входить до Комітету з фінансових питань Палати представників, нещодавно висловила думку, що володіння цими активами може затьмарити думки законодавців, адже їм відома «делікатна інформація та майбутня політика».