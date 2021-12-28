Ціна SushiSwap в реальному часі сьогодні складає 9,09 долара США, а денний обсяг торгів становить 1,3 мільярда доларів. За останні 24 години SushiSwap зріс на 14,43%. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви хочете дізнатися, як і де можна придбати SushiSwap, ця інформація саме для вас.

Де зараз найкраще придбати SushiSwap

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Що таке SushiSwap?

SushiSwap (SUSHI) — це автоматизований маркет-мейкер (AMM), який запустили у вересні 2020 року як форк Uniswap. AMM, який став синонімом руху DeFi і пов'язаного з ними сплеску торгівлі токенами DeFi. 13 березня 2021 року SUSHI, нативний токен SUSHI, досяг свого нового історичного максимуму — 23,38 долара.

Чи варто сьогодні купувати SushiSwap?

Дуже важко робити точний прогноз для криптовалют, тому ніколи не приймайте жодне рішення, що вплине на ваші фінанси, без дослідження та глибокого аналізу ринку. Не вкладайте більше, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни SushiSwap

За даними CoinQuora, якщо бичачий тренд продовжиться, SushiSwap сягне позначки 40 доларів до кінця 2022 року. У першій половині 2022 року він швидко зросте до 45 доларів. Після цього його зростання сповільниться, але істотного зниження не буде. У 2023 році він може досягти 75 доларів.

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