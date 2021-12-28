Аналітик Ніколас Мертен стверджує, що альткоїни готові до перегонів, і робить ставку на Aave, Uniswap і Yearn.Finance.

Ведучий DataDash і популярний криптоаналітик Ніколас Мертен заявляє, що він має досить оптимістичні прогнози щодо криптовалют в 2022 році, він особливо підкреслив, що робить ставку на ринок альткоїнів, адже він досягнув так званого «суперциклу».

У відео на YouTube аналітик говорить, що історично біткоїн був основним індикатором для альткоїнів. Він зазначає, що альткоїни зростають паралельно тому, як рухається макроціна головної криптовалюти, а також знижуються, коли тиск розпродажу негативно позначається на ринку біткоїну.

Мертен каже, що, хоча біткоїн залишається еталонною криптовалютою, проте спостерігається зміна в динаміці ринку, і видно, що тенденція альткоїнів стає все більше і більше незалежною від цін BTC.

Він зазначає, що загалом біткоїн залишиться невизначеною територією, навіть якщо ринок буде демонструвати все більший інтерес до різних альткоїнів. Оскільки під час останньої корекції деякі монети випереджали біткоїн, то, за словами стратега, потрібно уважно придивлятися не лише до основних монет, як-от Ethereum і Solana.

Сьогодні саме децентралізовані фінанси (DeFi) і монети метавсесвіту розвиваються дуже швидко. Аналітик обрав чотири альткоїни, у яких є потенціал до різкого зростання.

Aave (AAVE), Uniswap (UNI), Yearn.Finance (YFI) і Radix (XRD)

Серед альткоїнів у сфері DeFi аналітика цікавлять Aave, Uniswap і Yearn.Finance. Також у таблиці є протокол рівня 1 Radix.

Мертен бачить, що ціна Aave демонструє значний прорив, і що його показники по відношенню до біткоїну покращуються. Наразі пара AAVE/BTC обмежена діапазоном, що підтримується на мінімальних 0,005727 BTC.

«Якщо ми зможемо подолати цей діапазон, то, можливо, це стане базою для космічного злету AAVE», – сказав він.

Що стосується Uniswap (UNI), то аналітик прогнозує ще один прорив по відношенню до BTC, при чому бики, швидше за все, прорвуться вище низхідної лінії тренду ще на 25% або й більше по відношенню до біткоїну. Він заявляє, що нещодавній запуск автоматизованого маркет-мейкера на Polygon додає UNI солідні фундаментальні перспективи.

Також на радарі аналітика є Yearn.Finance, DeFi-протокол, токен управління якого YFI зріс більше ніж на 62% менше ніж за два тижні.

Також аналітик згадав Radix (XRD), протокол рівня 1 «на ранній стадії», який з’являється щоразу, коли інші проєкти рухаються вище. Хоча існує ймовірність серйозної корекції таких валют, аналітик говорить, що XRD набирає обертів, адже бики готуються до наступної великої хвилі.