Криптодослідницька платформа Arcane Research, грунтуючись на аналізі ринку криптовалют та інших подій у криптовалютному просторі в 2021 році, заявляє, що в 2022 році платформи рівня 1 продовжуватимуть випереджати Ethereum.

Окрім прогнозів щодо битви мереж рівня 1 проти Ethereum, у фінальному звіті компанії за 2021 рік йшлося про протистояння біткоїну проти S&P 500, про DeFi, ринок NFT, перспективи Cardano та XRP, манію мем-монет, що посилюється «війнами собачих монет» та про деривативи.

У звіті, який опублікувала 28 грудня у The Weekly Update дослідницька компанія, що займається аналізом даних блокчейну, зазначається, що Solana, Avalanche, Terra Luna і Fantom готові до подальшого зростання в наступному році. При цьому нативні токени цих автономних мереж розумних контрактів будуть продовжувати випереджати ETH на ринку.

В компанії заявляють, що там очікують, що протягом наступного року Solana та інші найбільш ефективні мережі рівня 1 збережуть тенденцію до зростання, і їхні ціни виростуть за рахунок збільшення використання та притоку капіталу.

«Ці мережі мають процвітаючі та швидкозростаючі екосистеми, які активно впливають на цінові показники їхніх нативних токенів», – зазначається у звіті компанії.

Якщо подивитися на індивідуальну прибутковість деяких платформ розумних контрактів, які, за очікуваннями, будуть продовжувати випереджати ETH, то ми побачимо, що Terra Luna (LUNA) у 2021 році зросла на 14 823%, а Fantom (FTM) і Solana (SOL) демонструють 100-кратне або навіть більше зростання: їхні ціни виросли на 13 549% і 10 907% відповідно.

У той час як нативна монета Ethereum Ether (ETH) підскочила у 2021 році на 460% і випередила Bitcoin (BTC) на 73%, платформи розумних контрактів Harmony (ONE) і Avalanche (AVAX) змінювали свої тенденції 60 разів протягом року. Harmony планує завершити рік із зростанням ціни на понад 6400% за рік, а Avalanche виріс більше ніж на 3150%.

За рік біткоїн виріс приблизно на 73%, S&P 500 також піднявся до рекордного рівня, адже очікує прибутків у 28% за календарний рік. Тим часом золото, хоча воно і є традиційним інструментом захисту від інфляції, має негативну прибутковість на рівні -7% за рік, коли так багато говорили про інфляцію.

Arcane Research стверджує, що біткоїн все одно перевершить S&P 500 і золото і зробить це цього року, щоб третій рік поспіль випереджати фондовий ринок і безпечний актив.

#Bitcoin beats both the stock market and gold for the third year in a row.

Will #Bitcoin beat the stock market and gold next year as well?

From our weekly market report: https://t.co/1BRmx043AV pic.twitter.com/Qe5gHnia6i

