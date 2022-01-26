Arweave (AR) опустився нижче важливої зони підтримки

Останній тиждень Arweave (AR) постійно падає. Цей альткоїн опустився нижче дуже важливої зони підтримки, що вказує на те, що зараз діє ведмежий тиск, і він працює наповну. Та для токена AR гірше ще попереду. Розглянемо деякі основні моменти:

На момент написання цієї статті Arweave (AR) торгувалася на рівні близько 29,23 долара, тобто менше ніж за 24 години він зменшилося майже на 19%.

За останні 7 днів ця монета впала майже на 40%, і це був один з найгірших тижнів для неї.

Хоча зараз токен торгується на ведмежому ринку, ймовірно, що найближчим часом Arweave (AR) продовжить падати ще більше.

Джерело даних: Tradingview.com

Arweave (AR): ведмежий тренд і цінова поведінка

Причина, чому ми очікуємо, що ведмежий тиск буде продовжувати діяти на Arweave (AR), криється в тому, що токен опустився нижче важливої зони підтримки в 31 долар. Наступний рівень підтримки знаходиться близько позначки в 24 долари.

Враховуючи загальні ведмежі настрої на ринку та постійний низхідний тиск, існує велика ймовірність того, що Arweave (AR) знизиться до 24 доларів. Настрої у криптопросторі негативні, бо інвестори не хочуть брати ризики.

Навіть якщо Arweave (AR) зможе консолідуватися близько 24 доларів, у найближчій перспективі на графіках не видно жодного бичачого імпульсу, який би зміг підняти його до максимальних 52 доларів.

Чи варто купувати Arweave (AR)?

Arweave (AR) є одним з найбільш перспективних DeFi-проєктів в галузі блокчейну. Він заслужив велику повагу серед криптоінвесторів, та зараз його цінова поведінка дуже негативна. Якщо ви хочете придбати цей токен на просадці, зачекайте кілька днів, доки ціна впаде до 24 доларів. У такому разі у вас принаймні буде непогана знижка.