Сьогодні ціна Cosmos в реальному часі становить трохи більше 39 доларів, а обсяг торгів за 24 години складає 2 мільярди доларів. Його нативний токен, ATOM, зріс на 12,56% за останні 24 години. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви хочете дізнатися, як і де можна придбати ATOM, ця інформація саме для вас.

Де зараз найкраще придбати ATOM

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Що таке АТОМ?

ATOM — це нативний токен Cosmos, проєкту, що, як кажуть, вирішує деякі з «найважчих проблем», з якими зіштовхується блокчейн-індустрія. Він прагне надати протиотруту від «повільних, дорогих, немасштабованих та шкідливих для навколишнього середовища» протоколів proof-of-work (як ті, що використовує Bitcoin), завдяки екосистемі з'єднаних блокчейнів.

Ще однієї метою цього проекту є зробити блокчейн-технологію менш складною та важкою для розробників завдяки модульній структурі, яка знімає покривало таємничості з децентралізованих додатків. І останнє, але не менш важливе, протокол Interblockchain Communication полегшує зв’язок мереж блокчейнів між собою і запобігає фрагментації в галузі.

Чи варто купувати ATOM сьогодні?

Пам'ятайте, що зробити точний прогноз щодо криптовалют важко, тому варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-які рішення стосовно ваших фінансів. Вкладайте лише стільки, скільки вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни ATOM

Wallet Investor прогнозує йому довгострокове зростання. Аналітики цього ресурсу передбачають, що ціна сягне 144 доларів у 2027 році. Очікується, що прибуток від 5-річних інвестицій становитиме близько 267%. Тобто, якщо зараз інвестувати в ATOM 100 доларів, то за 5 років це буде 367 доларів.

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