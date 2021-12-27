Нарешті Audius (AUDIO) вдалося подолати тенденцію до спаду, і він піднявся на 20%, бо настрої на загальному ринку криптовалют покращилися. Проте це зростання дещо збавило свої оберти, та валюта й досі тримається стабільно. На момент написання цього матеріалу токен торгувався за 1,9 долара, тобто у внутрішньоденній торгівлі він виріс майже на 5%. Розглянемо кілька основних моментів:

Хоча токен і зріс, проте він все ще торгується майже на 70% нижче від максимуму 2021 року.

Також у грудні токен впав майже на 30%, і нещодавнє зростання лише частково компенсує ці втрати.

Незважаючи на всі стримуючі фактори, з початку року Audius (AUDIO) виріс на 1000%.

Джерело даних: Tradingview.com

Audius (AUDIO): цінова поведінка та її аналіз

Нещодавня корекція криптовалют, яку ми спостерігали протягом більшої частини грудня, істотно позначилася на Audius (AUDIO). Цього місяця токен впав майже на 30%, та йому вдалося компенсувати деякі з цих втрат. AUDIO також перевищив свою 50-денну ковзну середню, що становить близько 1,68 долара, а це свідчить про те, що починає набирати обертів тенденція до зростання.

Наступним його завданням буде піднятися вище 100- і 200-денних ковзних середніх (DMA), що становлять 2,047 і 2,125 долара відповідно. Наразі токен намагається подолати 100 DMA, але поки ще йому не вдалося зробити вирішального прориву. Можливо, це свідчить про те, що бичачий прорив, за якого токен зріс на 20%, втрачає свій імпульс.

Чи варто купувати Audius (AUDIO)

Фундаментальний аналіз показує, що, безсумнівно, Audius (AUDIO) є гідним активом для довгострокових інвестицій. Проте його цінова поведінка в останні місяці була досить нестабільною.

Хоча нещодавно Audius (AUDIO) і підскочив, та йому не вдається піднятися вище своїх 100 та 200 DMA. Отож, незважаючи на те, що в довгостроковій перспективі цей токен мати велику цінність, та інвестувати в нього у короткостроковій перспективі ризиковано.