Криптовалюта Avalanche, яка займає в рейтингу 11-е місце, сьогодні зросла на 8% і торгувалася трохи вище 90 доларів. За ринковою капіталізацією вона перевершила і Dogecoin, і Shiba Inu. Та чи скоро ця монета подолає позначку в 100 доларів? У цій статті ми пояснимо все, що вам потрібно знати про Avalanche: що це таке, чи варто купувати, а також де можна придбати Avalanche.

Де зараз найкраще придбати Avalanche

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Що таке Avalanche?

В галузі блокчейну Avalanche є найшвидшою платформою розумних контрактів (якщо вимірювати час до завершення). Також Avalanche недорога та екологічна. ЇЇ основну мережу запустили 21 вересня 2020 року.

З того часу платформа зростала, на ній створили понад 400 індивідуальних проєктів. Також токен AVAX спалили на суму більше 64 мільйони доларів США (для зменшення пропозиції). У мережі є понад 1200 індивідуальних валідаторів, що створюють блоки, і понад 1,3 мільйона членів спільноти по всьому світу.

AVAX є рідним маркером Avalanche. Це обмежений, дефіцитний актив, який використовується для оплати комісій, захисту платформи за допомогою стейкингу та забезпечення основної одиниці рахунків між кількома підмережами, створеними на Avalanche.

Чи варто купувати Avalanche сьогодні?

Протягом минулого року Avalanche показував досить непогані результати, але минулі здобутки не є гарантією майбутніх перемог. Не лініться та почитайте прогнози цін, а також проведіть аналіз ринку, перш ніж купувати криптовалюту.

Прогноз ціни Avalanche

Більшість аналітиків дають оптимістичні прогнози. Найбільшими оптимістами серед них є Gov Capital і CoinPriceForecast, які передбачають, що вже в грудні цього року нативний токен Avalanche сягне 309 і 305 доларів відвовідно.

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