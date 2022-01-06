Хоча останні тижні його вартість знижувалась, зараз Axie Infinity (AXS) зміцнюється і, за очікуваннями, продовжить зростати. За деякими оцінками, найближчим часом AXS сягне позначки в 170 доларів. Хоча цей прогноз занадто оптимістичний, та, схоже, показники підтверджують це передбачення. Давайте спочатку розглянемо деякі важливі моменти:

Зараз Axie Infinity (AXS) консолідується в діапазоні між 90 і 100 доларами. На момент написання статті токен торгувався за 94,46 долара.

Така консолідація ціни може спровокувати бичачий тренд, що призведе до зростання AXS до 170 доларів, тобто він здорожчає майже 40%.

Проте все ще існує кілька негативних ризиків, які інвестори повинні враховувати при розрахунку ціни в 170 доларів.

Джерело даних: Tradingview.com

Axie Infinity (AXS): цінова поведінка та прогнози

Протягом останніх кількох місяців AXS залишається одним із найбільш популярних ігрових токенів на базі блокчейну. Щодо ціни на цю монету, вона також брала активну участь у перегонах. Після того, як у 2021 році монета сягнула своїх річних максимумів у 160 доларів, спостерігається наступна фаза корекції.

Незважаючи на значний ведмежий тиск, протягом останніх тижнів AXS все ще торгується в діапазоні від 90 до 100 доларів. Зараз спостерігається консолідація ціни, яка може свідчити, що бичачий прорив не за горами.

Дійсно, якщо монета зможе подолати опір накладних витрат у 105 доларів, то, можливо, побачимо тривалий висхідний тренд, і токен легко перевищить 170 доларів.

Чому варто придбати Axie Infinity (AXS)

Загалом, Axie Infinity (AXS) — одна з найбільш перспективних монет в іграх на базі блокчейну. Цей підсектор набирає обертів і, як очікується, буде стимулювати розвиток та інновації в блокчейн-технології.

Якщо брати до уваги лише базові основи, AXS є гарною інвестицією. Та є один серйозний ризик, який варто зазначити. Оскільки конкуренція з боку інших блокчейн-ігор зростає, то це може призвести до зниження кількості активних користувачів на платформі. Ймовірно, це спричинить значний тиск на ціну.