Axie Infinity (AXS) і його шлях до 170 доларів. Аналіз ціни і прогнози
Хоча останні тижні його вартість знижувалась, зараз Axie Infinity (AXS) зміцнюється і, за очікуваннями, продовжить зростати. За деякими оцінками, найближчим часом AXS сягне позначки в 170 доларів. Хоча цей прогноз занадто оптимістичний, та, схоже, показники підтверджують це передбачення. Давайте спочатку розглянемо деякі важливі моменти:
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Зараз Axie Infinity (AXS) консолідується в діапазоні між 90 і 100 доларами. На момент написання статті токен торгувався за 94,46 долара.
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Така консолідація ціни може спровокувати бичачий тренд, що призведе до зростання AXS до 170 доларів, тобто він здорожчає майже 40%.
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Проте все ще існує кілька негативних ризиків, які інвестори повинні враховувати при розрахунку ціни в 170 доларів.
Джерело даних: Tradingview.com
Axie Infinity (AXS): цінова поведінка та прогнози
Протягом останніх кількох місяців AXS залишається одним із найбільш популярних ігрових токенів на базі блокчейну. Щодо ціни на цю монету, вона також брала активну участь у перегонах. Після того, як у 2021 році монета сягнула своїх річних максимумів у 160 доларів, спостерігається наступна фаза корекції.
Незважаючи на значний ведмежий тиск, протягом останніх тижнів AXS все ще торгується в діапазоні від 90 до 100 доларів. Зараз спостерігається консолідація ціни, яка може свідчити, що бичачий прорив не за горами.
Дійсно, якщо монета зможе подолати опір накладних витрат у 105 доларів, то, можливо, побачимо тривалий висхідний тренд, і токен легко перевищить 170 доларів.
Чому варто придбати Axie Infinity (AXS)
Загалом, Axie Infinity (AXS) — одна з найбільш перспективних монет в іграх на базі блокчейну. Цей підсектор набирає обертів і, як очікується, буде стимулювати розвиток та інновації в блокчейн-технології.
Якщо брати до уваги лише базові основи, AXS є гарною інвестицією. Та є один серйозний ризик, який варто зазначити. Оскільки конкуренція з боку інших блокчейн-ігор зростає, то це може призвести до зниження кількості активних користувачів на платформі. Ймовірно, це спричинить значний тиск на ціну.