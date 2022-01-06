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Axie Infinity (AXS) і його шлях до 170 доларів. Аналіз ціни і прогнози

Аналіз

Хоча останні тижні його вартість знижувалась, зараз Axie Infinity (AXS) зміцнюється і, за очікуваннями, продовжить зростати. За деякими оцінками, найближчим часом AXS сягне позначки в 170 доларів. Хоча цей прогноз занадто оптимістичний, та, схоже, показники підтверджують це передбачення. Давайте спочатку розглянемо деякі важливі моменти:

  • Зараз Axie Infinity (AXS) консолідується в діапазоні між 90 і 100 доларами. На момент написання статті токен торгувався за 94,46 долара.

  • Така консолідація ціни може спровокувати бичачий тренд, що призведе до зростання AXS до 170 доларів, тобто він здорожчає майже 40%.

  • Проте все ще існує кілька негативних ризиків, які інвестори повинні враховувати при розрахунку ціни в 170 доларів.

 

Джерело даних: Tradingview.com

Axie Infinity (AXS): цінова поведінка та прогнози

Протягом останніх кількох місяців AXS залишається одним із найбільш популярних ігрових токенів на базі блокчейну. Щодо ціни на цю монету, вона також брала активну участь у перегонах. Після того, як у 2021 році монета сягнула своїх річних максимумів у 160 доларів, спостерігається наступна фаза корекції.

Незважаючи на значний ведмежий тиск, протягом останніх тижнів AXS все ще торгується в діапазоні від 90 до 100 доларів. Зараз спостерігається консолідація ціни, яка може свідчити, що бичачий прорив не за горами.

Дійсно, якщо монета зможе подолати опір накладних витрат у 105 доларів, то, можливо, побачимо тривалий висхідний тренд, і токен легко перевищить 170 доларів.

Чому варто придбати Axie Infinity (AXS)

Загалом, Axie Infinity (AXS) — одна з найбільш перспективних монет в іграх на базі блокчейну. Цей підсектор набирає обертів і, як очікується, буде стимулювати розвиток та інновації в блокчейн-технології.

Якщо брати до уваги лише базові основи, AXS є гарною інвестицією. Та є один серйозний ризик, який варто зазначити. Оскільки конкуренція з боку інших блокчейн-ігор зростає, то це може призвести до зниження кількості активних користувачів на платформі. Ймовірно, це спричинить значний тиск на ціну.

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