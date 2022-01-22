Останні кілька тижнів на ринку метавсесвіту та ігрових токенів все було не так гладко. Дійсно, Axie Infinity (AXS) нічим не відрізняється від інших гравців крипторинку, і цей токен переживає руйнівне падіння, а його ціна вже колосально знизилась. Та чи варто купувати токен зараз на просадці? Чи зможе AXS відновитися найближчим часом? Спочатку розглянемо деякі основні моменти:

На момент написання цієї статті токен AXS торгувався за 64,99 долара, це найнижчий показник з вересня минулого року.

Окрім того, у внутрішньоденній торгівлі за 24 години цей ігровий токен знизився майже на 13%, і це лише підкріпило його тижневий спад, під час якого він втратив понад 10%.

Також токен опустився нижче своїх 25- та 50-денних ковзних середніх, а це свідчить про те, що спадний тренд може тривати й надалі.

Джерело даних: Tradingview.com

Axie Infinity (AXS): прогноз та аналіз цін

Якщо поглянути на графік та деякі технічні індикатори, видно, що токен AXS торгується по низхідній траєкторії вже кілька тижнів. І почалося це не з новорічного спаду криптовалют. На даний момент токен опустився нижче своїх 25- та 50-денних ковзних середніх.

Що ще більш важливо, його ціна впала нижче важливого рівня підтримки в 66 доларів. Якщо ціна не зможе підскочити і утримуватися вище цього порогу, то досить потужний низхідний тиск направить AXS до наступного рівня підтримки, що становить 50 доларів.

Однак цього не станеться, якщо буде достатня підтримка биків вище позначки в 66 доларів. За цієї умови токен AXS може почати зростати і сягнути наступного рівня підтримки в 75 доларів.

Чи варто купувати Axie Infinity (AXS)

Метавсесвіт і блокчейн-ігри — це новий сектор, що активно розвивається. Криптовалюта Axie Infinity (AXS) стала одним із першопроходців у цій галузі, але зараз конкуренція зростає. Якщо бажаєте долучитися до цієї галузі, вам варто придбати токен AXS. Але чим більших обертів буде набирати ігровий сектор блокчейну, тим більше тиску буже зазнавати AXS через конкуренцію.