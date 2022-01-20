Baby Doge Coin продовжує зростати. Де найкраще купувати цей токен

Baby Doge Coin — мем-монета на собачу тематику, яка тримає свої позиції. Останній тиждень цей токен набирав обертів. За останні 24 години він зріс на 9%.

Читайте далі цю невелику статтю, якщо бажаєте дізнатися деталі: що це за мем-монета, в чому її унікальність, і де можна купити Baby Doge Coin.

Де зараз найкраще купувати Baby Doge Coin

Що таке Baby Doge Coin?

Baby Doge — це дефляційний токен, кількість якого з часом зменшується. Власники токенів Baby Doge, утримуючи їх, можуть заробити більше Baby Doge, які автоматично надходять в їхній гаманець.

Спільнота отримує монети від комісій, що сплачуються з кожної транзакції. Також BabyDoge має у своєму доробку реальну утиліту, що досить незвично для середовища мем-монет.

У нього є картка BabyDoge і мобільний додаток, а також партнерство з Coinpayments, метою якого є інтегрувати Baby Doge в провідні платформи електронної комерції, наприклад, WooCommerce, Shopify і Magento.

BabyDoge жертвує таким організаціям, як Paws with Cause, Furkids, Best Friends, ASPCA та Humane Society.

Чи варто купувати Baby Doge Coin сьогодні?

Будьте дуже обережні, інвестуючи в мем-монети, адже вони особливо волатильні. Ніколи не інвестуйте більше коштів, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни на Baby Doge Coin

Digital Coin Price передбачає, що цього року Baby Doge сягне 0,00000000829 долара, а у 2024 році буде коштувати 0,00000001017 долара. У 2025 році ця мем-монета зросте до 0,00000001244 долара, а потім наступного року впаде до 0,0000000001146 долара.

Telegaon прогнозує, що цього року Baby Doge буде торгуватися в середньому за 0,0000000078 долара , а потім у 2023 році зросте до 0,000000031 долара. Аналітики цього ресурсу очікують, що у 2024 році токен буде торгуватися в середньому за 0,00000074 долара, а в 2025 — за 0,0000017 долара.

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