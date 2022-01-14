Solana обжене Ethereum, щоб проводити транзакції так, як це робить Visa, заявляє стратег BofA Алкеш Шах.

Серед переваг Solana він називає масштабованість, низька комісія та простота в використанні, і завдяки цьому Solana є найкращим блокчейном для мікроплатежів, DeFi та NFT.

У четвер по полудні ціна Solana (SOL) зросла майже на 10% і сягнула 157 доларів, а потім дещо упала.

За даними Bank of America, Solana може поступово перевершити провідну платформу розумних контрактів Ethereum і стати «Visa в екосистемі цифрових активів».

Алкеш Шах, криптостратег інвестиційного банку, стверджує, що, порівняно з блокчейном Ethereum, Solana має такі переваги: висока масштабованість, дуже низькі комісії за транзакції та простота в використанні.

У своїй дослідницькій роботі, яку цитує Business Insider, стратег Bank of America заявив, що завдяки цим факторам Solana може злетіти і стати «Visa у світі криптовалют».

Хоча протягом останніх кількох місяців в її роботі було декілька збоїв, і видно, що блокчейн поки не вирішив проблеми з використанням, та Шах стверджує, що мережа має перспективи, і на неї очікує велике майбутнє.

У дослідницькій роботі він заявив, що завдяки «високій пропускній здатності, низьким витратам та простоті в використанні [які пропонує Solana]» цю платформу можна використовувати різними способами.

Окрім того, що Solana здійснює мікроплатежі, величезна кількість користувачів та розробників використовують її блокчейн, щоб мати доступ до децентралізованих фінансів (DeFi), невзаємозамінних токенів (NFT), ігор і Web3.

У грудні минулого року, роблячи прогнози на 2022 рік, Arcane Research заявила, що Solana та інші блокчейн-платформи рівня 1 можуть затьмарити Ethereum.

Порівняння Solana з Visa

Блокчейн Solana – це мережа, що використовує proof-of-stake, яку офіційно запустили в 2020 році, SOL є її нативним токеном. Відтоді токен SOL різко зріс, а цей блокчейн увійшов у десятку найкращих за ринковою капіталізацією.

Visa – провідна платіжна компанія, що працює по всьому світу і щороку здійснює мільярди транзакцій. Торік цей платіжний гігант оголосив , що обробив понад 164 мільярди транзакцій.

Для порівняння, блокчейн Solana здійснив понад 50 мільярдів транзакцій, причому значною мірою зростання відбувається завдяки сплеску NFT. Загальна заблокована вартість (TVL) цих двох компаній становить 5,7 мільйонів і 11 мільярдів доларів відповідно.

У той час як Visa може обробляти до 24 000 транзакцій за секунду (TPS), Solana може здійснювати до 65 000 TPS. З іншого боку, Ethereum обробляє в мережі 12 TPS і може масштабуватися за допомогою рішень рівня 2.

Такі цифри дають Solana зброю, щоб позмагатися з Ethereum. Проте Шах зазначив, що у фокусі цієї платформи перебувають швидкість та низькі витрати, але, коли мова йде про децентралізацію та безпеку, тут вона йде на деякі «компроміси».

Після новин від BofA ціна Solana піднялася, і на короткий час токен SOL зайняв перше місце серед 10 найбільших монет за ринковою капіталізацією. Пара SOL/USD піднялася більше ніж на 9% в першій половині четверга, а у внутрішньоденній торгівлі токен сягнув максимуму в 157 доларів, а потім дещо відкотився.

На момент написання цього матеріалу криптовалюта торгувалася десь за 151 долар.