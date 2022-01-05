Основні криптовалюти майже не змінилися за останні 24 години. Мер Маямі Френсіс Суарес, який зараз очолює організацію Конференція мерів США, що налічує 30 000 осіб, пропонує містам використовувати криптовалюту та підписати «криптоугоду». Цього року губернатор Флориди Рон ДеСантіс включить 700 000 доларів у свій бюджет на криптопроєкти, які мають відношення до автострад, фінансових послуг та охорони здоров’я.

До інших новин: це був потужний день для акцій в галузі туризму. IAG здорожчав на 11% після того, як аналітики Citi повідомили інвесторам про ці акції.

Кращі криптовалюти

На момент написання цієї статті більшість криптовалют з двадцятки кращих були у плюсі, при цьому Ethereum і Cardano зросли десь на 1,5%, а біткоїн торгувався трохи вище 46 000 доларів. Chainlink відзначився своїм прибутком у 10%. Uniswap також все ще набирає обертів, хоча й більш помірно. Сьогодні він додав лише 4,48%.

Кращі гравці

Більшість аналітиків вважають, що Internet Computer (ICP) перепроданий. Багато думають, що це лише питання часу, коли він вибухне і почне падати. Ціна Internet Computer в реальному часі сьогодні становить трохи менше 36 доларів, а обсяг торгів за 24 години складає 1,5 мільярда доларів. ICP за останні 24 години зріс на 24%.

Mina Protocol — блокчейн мінімального розміру, який створили, щоб зменшити обчислювальні вимоги та щоб більш ефективно запускати DApps. Mina описують як найлегший у світі блокчейн, адже його розробили таким чином, щоб розмір залишався незмінним, незважаючи на збільшення використання. Сьогодні він здорожчав на 19%.

Velas, найшвидший у світі блокчейн EVM, що здійснює до 75 000 транзакцій в секунду, стабільно зростає з учорашнього дня. Сьогодні його вартість зросла ще на 14%.

BitTorrent — популярна однорангова платформа для обміну файлами та торрент-платформа, яка останніми роками стає децентралізованою. За останні 24 години він здорожчав на 13%.

Graph — протокол індексування для запиту даних для таких мереж, як Ethereum та IPFS, що забезпечує роботу багатьох програм як у DeFi, так і в більш широкій екосистемі Web3. Сьогодні він додав 11% до своєї вартості.

Livepeer, який запустили у 2017 році, є першим повністю децентралізованим мережевим протоколом для потокової передачі відео в реальному часі. За останні 24 години він зріс на 10%.

Останні тижні RavenCoin демонструє вражаюче зростання. За ринковою капіталізацією ця монета посідає 83 місце і сьогодні торгується за 0,13 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 482 мільйони доларів. Сьогодні ця валюта зросла на 9,82%.

У тренді

NinjaFloki — це ігрова криптовалюта, що генерує пасивний прибуток. Вона зросла на 1092% за останні 24 години. Далі йде Green Chart на базі BSC. Це платформа, яка представила «найбільш сміливу токеноміку, яку коли-небудь бачили». Її творці забирають 15% від усіх продажів, викуповують власні токени, а потім спалюють їх. Сьогодні він зріс на 835%.