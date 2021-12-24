Зміна відбувається на основі запитів від Binance Smart Chain і великої спільноти токенів BNB

Вчора Binance оголосила про впровадження нового протоколу, який автоматично спалюватиме токени BNB, що дасть кращий огляд роботи Binance Smart Chain (BSC). За повідомленням у блозі, яке криптобіржа опублікувала сьогодні, новий протокол Auto-Burn дозволить зробити роботу блокчейну більш прозорою та передбачуваною для спільноти.

Реалізуючи цей новий механізм, Binance сподівається сприяти здоровому співіснуванню блокчейну між екосистемами Binance Smart Chain (BSC) і Binance Coin (BNB).

"Оголошення про запуск Auto-Burn для BNB є раціональним наступним кроком на шляху розвитку BNB, і це забезпечить більшу автономію, прозорість та передбачуваність і таким чином буде сприяти розвитку нашої спільноти", – таку заяву зробив речник для Coindesk.

Спалювання токенів — це звичний механізм, за допомогою якого творці альткоїнів контролюють постачання токенів в обіг. У випадку Binance токени BNB видаляються з обігу і надходять у недоступний гаманець. Після впровадження нової системи цей процес спалювання буде об'єктивним і буде перевірятися. Також він не буде залежати від прибутків, отриманих від централізованої біржі Binance через транзакції з використанням токенів BNB.

Тепер кількість спалених токенів буде залежати від інших факторів, зокрема від вартості пари BNB/USD. При спалюванні буде враховуватися як пропозиція, так і попит на токени, а також кількість блоків, вироблених за квартал. Також буде цінова прив’язка — фіксована вартість, яка на початку триматимуть на рівні 1000. Цю вартість можна відкоригувати лише за допомогою пропозиції BSC BEP та шляхом голосування спільноти під відповідною публікацією в блозі.

В Binance зазначили, що спалювання припиниться, коли пропозиція впаде нижче 100 мільйонів BNB. Окрім того, біржа детально описала, що механізм Auto-Burn означає, що і BNB, і BSC готуються до наступного етапу введення інновацій. Компанія, яку очолює Чанпен Чжао, додала, що за участі спільноти BNB буде розвиватися, щоб допомогти в подальшому розбудові екосистеми блокчейн.