Ллойд Бланкфейн стверджує, що криптовалюта отримала вигоду від інвестицій в трильйони доларів, і хоча він налаштований досить скептично, він практично дивиться на потенціал криптовалют.

Криптовалюта дозріла настільки, що залучає трильйони доларів від інституційних інвесторів і таким чином підштовхує цей сектор, що розвивається, до більшого поширення.

Такої думки впевнено дотримується колишній генеральний директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн, який коментував поточний стан крипторинку під час інтерв’ю каналу CNBC у понеділок.

Бланкфейн каже, що його погляд на криптовалюти, напевно, не змінився кардинально з тих перших років, коли створили першопроходця криптовалют, біткоїн. Однак він дивиться прагматично і визнає, що за останні кілька років криптопростір пережив еволюцію.

Ці слова пролунали тоді, коли через настрої на ринку більшість цифрових активів переживають важкі часі .

Екс-керівник Goldman знову згадав перші дні розвитку мобільних телефонів і те, як люди скептично ставилися до технології. Але він каже, що технологія спрацювала, і зазначив:

«Я не можу передбачити майбутнє, та, на мою думку, дуже важливо вміти передбачати сьогодення. Наприклад, ставимо питання: «Що відбувається?» І я дивлюся на криптовалюту, і вона відбувається», – пояснив він.

За словами Бланкфейна, те, що він називає «відбувається», пов’язано з приголомшливим зростанням, що спостерігається в криптовалютній екосистемі. Він розглядає обсяги грошей, які надходять в екосистему від основних інвесторів, зокрема великих банків з Волл-стріт, як індикатор зростання.

Банкір зазначив, що незважаючи на криптовалютну зиму, яка призвела до падіння біткоїну та інших криптоактивів на ринку, завдяки «трильйонам доларів вартості» у криптопросторі екосистеми навколо нього продовжать зростати.

Також він говорив про переваги блокчейн-технології, як-от миттєва передача вартості та зниження кредитного ризику, як про позитивні моменти, що сприяють більшому поширенню криптовалют.

Стосовно його особистої думки, Бланкфейн повідомив, що він ще скептично налаштований, але це не означає, що він не може бути одночасно і прагматичним.

«Я можу бути скептичним, але я також дивлюся і прагматично на це. І знаєте що? Я, звичайно, хотів би залишатися спокійним і думати розумно», – підсумував він.

Зауваження Бланкфейна прозвучали в той час, коли криптовалюта впала, і через жорстоку корекцію на ринку зникли мільярди доларів.

У понеділок вранці біткоїн впав до мінімальних 33 064 доларів, а потім відновився і на момент написання статті почав торгуватися вище 35 000 доларів. Цього тижня криптовалюта впала на 16% і втратила більше ніж 48% від свого історичного максимуму, що спостерігався у грудні.