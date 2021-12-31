Алекс Оганян стверджує, що навіть якщо більшість криптопроєктів і компаній зникнуть, блокчейн, що лежить в їх основі, залишиться і буде сприяти розвитку наступних інновацій в цьому просторі.

Він закликає інвесторів перш ніж робити інвестиції, провести належний аналіз і добре все зважити, і загалом дивитися на довгострокову перспективу проєкту, який розглядається.

Співзасновник Reddit Алекс Оганян зважився виловитися на тему технології блокчейну і в інтерв’ю каналу CNBC зазначив, що, на його думку, ця технологія «справжня» і «залишиться з нами надовго».

Його коментарі прозвучали в той час, коли ринок криптовалют зіштовхнувся з важким періодом. Хоча до цього, як багато хто вважає, це був рік приголомшливого зростання – як прибутків, яких вдалося досягнути інвесторам, так і ключових криптоінновацій, що сколихнули цей простір.

Оганян зазначає, що деякі або навіть більшість криптовалют можуть не вижити в майбутньому, та, на його думку, базова технологія блокчейну залишиться основою подальших інновацій у галузі.

Оганян був одним із перших, хто інвестував у криптопростір. Він зробив ставку на криптовалютну біржу Coinbase під час проведення її початкового раунду у 2012 році. Він каже, що працює в цій сфері досить довго та розуміється на цій галуззі, і вважає, що у блокчейну є майбутнє.

Зазначаючи, що технологія, яка лежить в основі криптовалют, «реальна», він заявив журналісту Шепарду Сміту з каналу CNBC:

«Не варто далеко ходити, можна просто поглянути на всіх справді талановитих людей, які, як ви сказали, залишають компанії Big Tech, щоб стати частиною цього простору та займатися його розбудовою».

За словами Оганяна, в цій галузі ще багато чого потрібно зробити, а волатильність є однією з головних проблем, з якими зіштовхуються інвестори. Однак він категорично заявляє стосовно технології блокчейну, що криптопростір залишиться «з нами назавжди».

Блокчейн залишиться, навіть якщо більшість проєктів зазнають невдачі і зникнуть

Стосовно питання поширення криптовалют, співзасновник Reddit погоджується, що більшість з них, ймовірно, зникне. Він говорить, що це станеться і з деякими блокчейн-проєктами, і з більшістю пропозицій у новітніх сегментах, як-от децентралізовані фінанси (DeFi) або світ невзаємозамінних токенів (NFT).

Але він зазначає, що як це відбувалося і з будь-якими іншими технологічними розробками протягом багатьох років, проводять консолідації, коли деякі компанії згасають. Він каже, що це також стосується і криптовалют, де є кілька «великих переможців», а більшість інших просто зникнуть.

Та, незважаючи на такий прогноз, він стверджує, що альтернативні активи будуть значною частиною інвестиційних портфелів людей.

Однак, на його думку, якщо ви бажаєте долучитися до інвестиційного простору, перш ніж інвестувати, важливо спочатку провести ретельний аналіз. Також необхідно бачити довгострокові перспективи компанії.

Венчурна компанія Seven Seven Six

Оганян також є засновником Seven Seven Six, американської венчурної компанії, яка займається інвестуванням стартапів на ранній стадії та тих, що вже розвиваються, в чотирьох сферах: суспільство, клімат, криптовалюта та культура.

Ця венчурна компанія нещодавно інвестувала в компанію під назвою EarlyBird, яка дає людям можливість створювати рахунки, за допомогою яких вони можуть інвестувати в майбутнє своїх дітей, а також дає їм фінансову грамотність.