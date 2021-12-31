Інвестор стверджує, що Axie Infinity, The Sandbox і Decentraland можуть знову вибухнути на тлі зростання мережі та галасу навкола метавсесвіту.

Трейдер «Швидких грошей» Брайан Келлі назвав три монети, за якими він стежить, і які, на його думку, у довгостроковій перспективі мають потенціал значно поширитися та зрости в ціні.

За словами криптоінвестора, всі ці три проєкти, що знаходяться на його радарі, пов’язані з метавсесвітом і стосуються секторів ігрового або віртуального світів. Він сказав у фінансовому ток-шоу на каналі CNBC, що токени, за якими він спостерігає, на його думку, покажуть гарні результати з часом, коли дозріють основні мережі.

Він також підкреслив, що, оскільки ідея метавсесвіту отримує все більш і більш чітку форму, ймовірно, Ethereum і Solana викличуть великий інтерес. У цих блокчейн-мережах, можливо, виникне значна активність, пов’язана з метавсесвітом. Інвестор також бачить широкі можливості в протоколах рівня 2 або децентралізованих додатках (Dapps).

#Bitcoin went bust this week, but @BKBrianKelly sees three under-the-radar crypto trades that could deliver gains as metaverse hype builds. pic.twitter.com/GhJS4b70g4 — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) December 28, 2021

Келлі заявляє, що, якщо говорити про торгові можливості, то він робить ставку на токен Axie Infinity (AXS), що працює за принципом «грай, щоб заробити» (P2E), Sandbox (SAND), який пов’язаний з метавсесвітом та NFT, а також на Decentraland (MANA), токен децентралізованої віртуальної реальності на основі Ethereum.

Він вважає, що вартість цих токенів буде зростати паралельно з тим, як збільшуватиметься криптопростір, і зазначив, що все залежить від мережевого ефекту. Він зазначив:

«Так само, як зростав Facebook [Meta], зростала і ціна його акцій, а з ростом цих мереж відбувається і зростання віртуальних світів, а за ними має зростати і вартість базової валюти, щоб обслуговувати основну економіку».

Axie Infinity (AXS)

Стосовно Axie Infinity Келлі говорить, що через цьогорічне стрімке зростання цього ігрового токена все більше і більше людей хочуть грати, і з ростом мережі зростає і вартість базового токена AXS. Ціна токена виросла на 16 819% цього року, а його вартість відносно долара США становить близько 95,48 долара (на момент написання цього матеріалу), за даними CoinGecko.

Sandbox (SAND)

Sandbox (SAND), який також потрапив до трійки токенів, що знаходяться на радарі Келлі, на даний момент торгується за 5,89 долара і зріс на 15 561% за минулий рік. Sandbox — це децентралізований віртуальний світ, подібний до Roblox, який дозволяє грати в ігри та торгувати токенами, при цьому учасники отримують реальне право власності на активи за допомогою невзаємозамінних токенів (NFT).

Decentraland (MANA)

BK (від англ. Brian Kelly), як зазвичай називають Брайана Келлі у програмі каналу CNBC, має оптимістичні прогнози щодо MANA, нативного токену у віртуальному світі Decentraland. За допомогою MANA власники токену можуть купувати нерухомість, покращувати її та монетизувати, а також робити «багато інших різноманітних речей» в економіці віртуального світу.

Наразі MANA торгується приблизно за 3,34 долара, за останній місяць ціна впала на 30%. Однак у 2021 році вартість токена зросла більше ніж на 4000%.