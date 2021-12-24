30-денна кореляція біткоїна по відношенню до Nasdaq становить 47%, що є найвищим показником з вересня, повідомив CNBC трейдер Fast Money.

Брайан Келлі говорить, що за останні кілька місяців біткоїн і Nasdaq мали найвищу кореляцію в торгівлі.

За словами трейдера Fast Money, існує велика ймовірність, що ця гра може продовжитися, навіть якщо на початку наступного року обидва ринки сягнуть нижньої точки перед тим, як знову почнуть зростати.

Про це Келлі заявив під час інтерв'ю в програмі «Швидкі гроші» каналу CNBC.

На прохання прокоментувати той факт, що біткоїн (BTC) може бути основним індикатором того, як далі буде торгуватися Nasdaq, він висловив думку, що оскільки «поступово здійснюється інституціалізація біткоїну, він починає все більше і більше корелювати з традиційними ринками».

Він указав на 30-денну кореляцію біткоїну по відношенню до індексу Nasdaq, і зараз ця кореляція зросла на 47% з вересня, коли обидва вони сягнули дна. За його словами, поглянувши на графіки кореляції біткоїну та фондового індексу, можна побачити, що вони торгуються нарівні.

Єдина відмінність, зазначив Келлі, полягає в тому, що на графіку видно, біткоїн дещо випереджає Nasdaq.

«Зазвичай біткоїн дещо лідирує десь днів 5-10», – сказав Келлі і навів приклад, коли на минулих вихідних біткоїн вийшов з короткострокового піке.

Керівник хедж-фонду також зазначив, що оскільки криптовалюта масово поширюється, установи почали використовувати криптовалюту як інструмент хеджування ризиків. За словами трейдера, якщо така кореляція збережеться, то на початку січня біткоїн і Nasdaq, можливо, дещо просядуть, а потім знову виростуть.

У середині грудня біткоїн і традиційні ринки підросли після того, як Федеральна резервна система оголосила про прискорення програми купівлі облігацій, а також про можливість здійснення трьох підвищень процентних ставок у 2022 році.

Однак потім ринки знову впали, коли новий штам коронавірусу Omicron схвилював увесь світ, і цього тижня спостерігається відкат біткоїну та Nasdaq.

У листопаді біткоїн сягнув максимуму в 69 000 доларів, але потім у грудні впав нижче 45 000 доларіві, оскільки ведмежі настрої взяли верх, зірвавши прогнози багатьох аналітиків про те, що у 2021 році BTC сягне позначки 100 000 доларів.

На момент написання даного матеріалу біткоїн намагається утриматися вище 49 000 доларів після того, як на вихідних йому вдалося здійснити солідний прорив. Цифровому золоту не вдалося піднятися вище позначки 49 000 доларів, при цьому щотижнева прибутковість впала лише на 0,4%. Проте за минулий рік BTC виріс більше ніж на 106%.

Тим часом, Nasdaq виріс за день на 0,78% і приблизно на 21,39% з початку року. Аналітики прогнозують його падіння в першій половині 2022 року, але потім він має значно вирости.