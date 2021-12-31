Голова фонду Bitcoin Foundation припускає, що інфляція та ненаситний апетит урядів до друку фіатних грошей можуть допомогти біткоїну піднятися вище очікуваного рівня в 100 000 доларів, тобто у 2022 році він здорожчає на 300% або й більше і подолає шестизначний бар’єр.

Брок Пірс, підприємець-мільярдер і один з перших прихильників криптовалюти, прогнозує біткоїну зростання наступного року.

Співзасновник Block.One вважає, що, незважаючи на поточну боротьбу біткоїну, наступні дванадцять місяців можуть стати вирішальними, і еталонні криптовалюти відновлять своє зростання.

Та він думає, що не лише BTC сягне свого нового історичного максимуму вище позначки 69 000 доларів. Він вважає, що криптовалютний ринок може стати свідком прориву за межі 100 тисяч доларів, бо є зовнішні чинники, які цьому сприяють і підштовхнуть цей цифровий актив ще вище шестизначного бар'єру.

Колишній кандидат у президенти США поділився своїми прогнозами під час інтерв'ю каналу Fox Business.

Інфляція та фінансова невизначеність збільшують волатильність

Пірс вважає, що нескінченне бажання друкувати більше грошей може зіграти на користь біткоїну. Він розглядає цей фактор як один з основних причин, чому в майбутньому ціна біткойну зростатиме, при чому навіть більше ніж буде зростання на загальному ринку криптовалют.

Підприємець говорить, що волатильність біткоїну є ще одним важливим фактором і відзначає, що криптовалюти в основному не є «інструментом захисту по своїй природі». Він зазначає, що на відміну від золота чи нерухомості, цифрові активи більш ризиковані, але приваблюють лише з тієї причини, що дають величезні прибутки.

Він пояснив, що, якщо інфляція та фінансова невизначеність будуть продовжувати зростати, то вони можуть стати лише рушійними факторами, які підвищать ціни на біткоїн.

«Не здивуюся, якщо наступного року ми побачимо, як ціна біткойну перевищить 100 000 доларів. Можна навіть допустити, що в якийсь момент він може подолати бар'єр в 200 000 доларів», – зазначив він.

У зв’язку з цим, цілком ймовірно, що біткоїн може зрости на 300% або й більше, перш ніж охолоне.

Настрої Пірса підтримують і деякі інші люди, які вважають, що в 2022 році криптовалюти можуть ще більше зрости. Його коментарі щодо необхідності ввести належне регулювання у криптопросторі також є темою, якої торкаються різні гравці галузі та ринку, зокрема генеральний директор FTX Сем Банкман-Фрід та засновник Cardano Чарльз Госкінсон.

На момент написання цього матеріалу біткоїн торгувався трохи вище 48 000 доларів, тобто за день здорожчав майже на 1,5%, проте подешевшав приблизно на 5% за останній тиждень.

Пара BTC/USD також здешевшала майже на 31% від максимуму в 69 044 долара, що спостерігався в листопаді. Однак цей цифровий актив перевершив акції США, адже він зріс на понад 75% у 2021 році, а здобутки S&P 500 складають приблизно 28%, а Nasdaq – 22%.