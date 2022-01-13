Після масового розпродажу на початку цього року настрої на загальному ринку криптовалют починають покращуватися. Cardano (ADA) , як і інші альткоїни, демонстрував різке зниження ціни і під час корекції сягнув 6-місячних мінімумів. Але спостерігається і деяке відновлення. Розглянемо деякі важливі моменти:

Настрої на загальному крипторинку починають покращуватися, паралельно з цим відновлюється і Cardano (ADA).

Під час публікації цього матеріалу цей альткоїн торгувався за 1,28 долара, тобто у внутрішньоденній торгівлі за 24 години він зріс майже на 10%.

Також токен ADA здорожчав на цілих 13% після того, як на початку тижня впав до 6-місячних мінімумів.

Джерело: Tradingview.com

Cardano (ADA) – Прогноз і аналіз ціни

Останні два тижні були досить важкими для криптоінвесторів по всьому світу. Ринок значною мірою був у мінусі. Не вдалося уникнути труднощів і Cardano (ADA) та іншим альткоїнам. На початку цього тижня ціна монети впала приблизно до 1,0701 долара, що стало найнижчим показником за останні півроку.

Але потім відбулося різке зростання на 13%. Більше того, хоча зараз монета торгується нижче своєї 200-денної EMA, та вона знаходиться все ще вище своїх 25- та 50-денних EMA, а це свідчить про те, що починає формуватися непоганий висхідний тренд.

Поки що ADA коливається в діапазоні між 1,1785 і 1,2501 долара. Ми будемо стежити, чи зможе монета подолати позначку в 1,5 долара. Якщо вона зможе подолати цей поріг, то це може стати поштовхом для стійкого зростання. Та якщо ведмежий тиск продовжиться, то, скоріш за все, ADA відкотиться назад до позначки в 1,100 долара.

Чи варто купувати Cardano (ADA)?

Відповідь буде так. Cardano (ADA) — це перспективний блокчейн-проєкт, який останні кілька місяців демонструє солідне зростання. Окрім того, він приваблює багатьох розробників, і, виходячи з його фундаментальних основ, можна очікувати, що в майбутньому цей проєкт набере широкого розмаху.

Отож, якщо ви бажаєте придбати гарну монету і утримувати її певний час, зараз саме ідеальний час придбати Cardano (ADA).