Через потужний ведмежий тиск ціна Cardano знижується

Ціна активу в 0,94 долара є наступною метою ведмедів

Зв'язок Cardano з Ethereum (основне, що об'єднує ці два активи)

За даними NerdWallet, Cardano (ADA) називають мережею цифрових валют, яка швидко розвивається, і яку варто розглядати як наступного конкурента мережі Ethereum. Хоча на загальному крипторинку панують ведмежі настрої, на момент написання цього матеріалу загальна ринкова капіталізація Cardano становила 33 мільярди доларів, тобто на 14 мільярдів доларів нижче від стейблкоіну USD.

Технічний прогноз щодо ціни ADA/USD

Очікується нова підтримка для Cardano на рівні 0,94 долара

На даний момент загальна вартість Cardano залишається від’ємною, оскільки вартість активу прямує до від’ємної цільової ціни на рівні 0,94 долара, і якщо загальна пропозиція на ринку перевищить попит на актив, Cardano буде торгуватися в мінусі.

Технічний аналіз погодинних змін ціни ADA/USD

Якщо дивитись на годинний графік, видно, що Cardano вже довгий час торгується із значним ведмежим трендом після того, як йому не вдалося подолати короткостроковий опір в районі 1,39 долара.

Однак, якщо ціна цієї пари цифрових активів впаде нижче безпосереднього рівня підтримки в 0,94 долара, тоді загальна ціна Cardano продовжить падати. З іншого боку, якщо ціна Cardano підскочить вище підтримки в 0,94 долара, вартість ADA/USD одразу спробує подолати поріг на рівні 1,10 долара.

Денний технічний аналіз Cardano

Судячи з денного графіка, Cardano, здається, торгується із значною ведмежою тенденцією, адже попереднього торгового дня він сягнув низки мінімумів, що були його рівнями підтримки. Та позначка в 0,94 долара може стати поворотним моментом для цього активу, якщо обсяг покупців переважить тиск продавців на ринку.

Висновок

Cardano торгується із сильним ведмежим нахилом, адже вартість активу прямує до попередньої від'ємної ціни в 0,94 долара.