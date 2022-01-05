Celo — це блокчейн-екосистема, що прагне збільшити популярність криптовалюти серед користувачів смартфонів. За ринковою капіталізацією ця валюта посідає 64 місце і сьогодні зросла на 7%. У цій статті ми пояснимо, що таке Celo, чи варто в нього інвестувати, а також де сьогодні найкраще придбати Celo.

Де зараз найкраще купувати Celo

Binance

Купіть CELO у Binance сьогодні

eToro

Купіть CELO у eToro сьогодні

Що таке Celo?

Основна унікальна перевага Celo в тому, що ця валюта орієнтується на користувачів смартфонів. У компанії стверджують, що кількість власників смартфонів збільшується в геометричній прогресії, а-от кількість людей, які використовують криптовалюту, зростає набагато повільніше.

Більше того, ця криптовалюта дуже підходить для регіонів, де значна частина населення не має доступу до банківського сектору, але має смартфон.

Мета Celo – подолати розрив між двома технологіями, а також використовувати переваги DeFi, сприяючи створенню DApps та розумних контрактів.

Блокчейн Celo, оптимізований для мобільних пристроїв, автоматично розраховує комісії за транзакції, а також дозволяє користувачам сплачувати комісію за газ, що дає можливість оплатити транзакції будь-якою валютою.

Чи варто придбати Celo сьогодні?

Цінові прогнози слід сприймати лише як думку аналітика ринку. Оскільки дуже важко зробити точний прогноз стосовно криптовалюти, перш ніж робити інвестиції, поспостерігаєте цінову поведінку Celo протягом якогось часу.

Прогноз ціни Celo

Wallet Investor вважає, що Celo може бути гарною інвестицією. Його ціна може піднятися з позначки 5,75 до 7,42 долара за один рік. Завдяки цьому його потенціал прибутку становить +29% за один рік. Через п’ять років 1 Celo буде коштувати 17 доларів.

Celo в соціальних мережах