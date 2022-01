Celo — це блокчейн-екосистема, що прагне збільшити популярність криптовалюти серед користувачів смартфонів. За ринковою капіталізацією ця валюта посідає 64 місце і сьогодні зросла на 7%. У цій статті ми пояснимо, що таке Celo, чи варто в нього інвестувати, а також де сьогодні найкраще придбати Celo.

Основна унікальна перевага Celo в тому, що ця валюта орієнтується на користувачів смартфонів. У компанії стверджують, що кількість власників смартфонів збільшується в геометричній прогресії, а-от кількість людей, які використовують криптовалюту, зростає набагато повільніше.

Більше того, ця криптовалюта дуже підходить для регіонів, де значна частина населення не має доступу до банківського сектору, але має смартфон.

Мета Celo – подолати розрив між двома технологіями, а також використовувати переваги DeFi, сприяючи створенню DApps та розумних контрактів.

Блокчейн Celo, оптимізований для мобільних пристроїв, автоматично розраховує комісії за транзакції, а також дозволяє користувачам сплачувати комісію за газ, що дає можливість оплатити транзакції будь-якою валютою.

Цінові прогнози слід сприймати лише як думку аналітика ринку. Оскільки дуже важко зробити точний прогноз стосовно криптовалюти, перш ніж робити інвестиції, поспостерігаєте цінову поведінку Celo протягом якогось часу.

Wallet Investor вважає, що Celo може бути гарною інвестицією. Його ціна може піднятися з позначки 5,75 до 7,42 долара за один рік. Завдяки цьому його потенціал прибутку становить +29% за один рік. Через п’ять років 1 Celo буде коштувати 17 доларів.

🔥#CELO 9h chart continuing on an uphill run towards the target of $7.69 and technically, has over +39% to go before this target is met! This is an EXTREME ALERT for $CELO as it can even speed up on this run, meeting $7.69 QUICKLY! #CELOUSD has more to strength showcase! https://t.co/23T65U8n4m pic.twitter.com/mGMCGB3GDk

