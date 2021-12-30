Celo зростає після серії успішних подій, серед яких включення в список eToro. Сьогодн ціна Celo в реальному часі становить 4,74 долара, а обсяг торгів за 24 години становить 41 мільйон доларів. За останню добу Celo зріс на 2,46%. Нижче ви знайдете всю потрібну вам інформацію про Celo: що це таке, чи варто його купувати, а також де найкраще придбати Celo до кінця 2021 року.

Де зараз найкраще купувати Celo

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Що таке Celo?

Celo — це блокчейн-екосистема, метою якої є підвищення популярності криптовалюти серед користувачів смартфонів. Використовуючи телефонні номери як відкриті ключі, Celo сподівається залучити мільярди власників смартфонів по всьому світу, включно з тими хто не має доступу до банківських послуг, до операцій з криптовалютою. Також ця мережа дозволяє створювати розумні контракти та децентралізовані додатки як частину децентралізованих фінансів (DeFi). Його основна мережа запустили у квітні 2020 року. Celo заснувала команда, яка складалася з людей з Массачусетського технологічного інституту, Стенфорда, Google, Visa, Світового банку, Гарвардського університету та інших відомих установ.

Спеціальний фонд Celo Foundation — це неприбуткова організація, яку заснували одночасно з основною мережею, а Celo Alliance for Prosperity — те, що компанія описує як «екосистему організацій, що відповідають місії».

Чи варто купувати Celo сьогодні?

Приймайте всі прогнози ціни як просто здогадку експерта чи аналітика ринку. Зробити точний прогноз щодо криптовалют неможливо. З недовірою ставтеся до всіх інвестиційних порад.

Прогноз ціни Celo

За прогнозами, у 2022 році ціна Celo становитиме щонайменше 6,38 долара. Максимум може сягнути 8 доларів, а середня ціна протягом 2022 року дорівнюватиме 6,62 долара. У 2023 році ціна Celo сягне, як мінімум, 9,48 долара. Очікується, що ціна 1 Celo досягне історичного максимуму в 14 доларів у 2024 році.

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